​Суд в Гааге обязал РФ выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа. Это крупнейшая компенсация в истории

Апелляционный суд Гааги в Нидерландах обязал Россию выплатить $ 50 млрд по иску бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. Об этом заявил РИА «Новости» руководитель международного центра правовой защиты Андрей Кондаков. Он представляет интересы РФ в данном деле.

В июле 2014 года международный арбитраж в Гааге (третейский суд) постановил, что в начале 2000-х российская сторона совершила полномасштабную атаку на ЮКОС и ее бенефициаров. Суд пришел к выводу, что российские власти пытались добиться банкротства нефтяной компании и завладеть ее активами. Одной из задач якобы было убрать руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского с политической арены.

Арбитраж вынес решение, согласно которому Россия должна была выплатить экс-акционерам ЮКОСа $ 50 млрд компенсации. Россия обжаловала это решение, и в 2016 году окружной суд Гааги отменил постановление. Он установил, что у третейского суда не было полномочий для принятия решения о выплате компенсации. Теперь же решение окружного суда отменили.

В минюсте РФ уже пообещали оспорить вердикт в Верховном суде Нидерландов. В ведомстве отметили, что суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа — недобросовестные инвесторы.

«Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц. В ходе управления ЮКОСом бывшими мажоритарными владельцами были допущены массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия», — подчеркнули в министерстве.

Би-би-си отмечает, что компенсация в размере $ 50 млрд — крупнейшая в истории международного арбитража. В Кремле пока не комментируют решение гаагского суда.