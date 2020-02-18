Барнаульская требует жильцов многоэтажки расстеклить балконы ради ремонта фасада

Фасад дома

Жильцы четырехэтажного дома по улице Профинтерна, 50 в Барнауле оказались в непростой ситуации в связи с грядущим работами по капитальному ремонту здания. В 2020 году им пообещали утеплить фасад, потратив на это почти 8 млн рублей из Фонда капремонта, однако для этого собственникам квартир придется убрать остекление с балконов. Как рассказала ИА «Банкфакс» одна из жительниц дома Елена Невская, большинство ее соседей против такого ремонта, однако УК уже через суд требует провести демонтаж. Собеседница редакции не исключает, что у компании может быть какой-то интерес в проведении этих работ.

Как рассказала женщина, уже пару лет их дом обслуживает УК «АСК Плюс», которую подыскала одна из соседок. В августе прошлого года жильцы дома начали получать от УК уведомления о грядущих работах по утеплению фасада. В связи с этим большинству из них необходимо демонтировать остекление своих балконов, говорилось в документах. «Когда-то мы потратили на это собственные средства, привели все в благоприятный вид, а теперь от нас требуют все убрать. Причем ремонт фасада в принципе дому не нужен. С этим согласны многие собственники. Более того, мы опасаемся, что те работы, что запланированы на доме, могут удешевить стоимость наших квартир в будущем, так как они предполагают металлические скрепы и утеплитель. Мы не уверены, что это будет выглядеть достойно», — пояснила собеседница. Пока никто из жильцов демонтировать остекление не стал.

Между тем ситуация развивалась: в декабре 2019 года в адрес «АСК Плюс» поступило уведомление от регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» о том, что в 2020 году в доме по адресу улица Профинтерна, 50 действительно запланированы работы по утеплению фасада, на которые потратят 7,9 млн рублей. Фонд капремонта обязал УК подготовить здание к ремонтным работам, в том числе обеспечить объездные пути, выделить точки подключения к воде и электричеству, места хранения стройматериалов и пр.

В связи с этим управляющая компания обратилась в Октябрьский районный суд Барнаула с требованием обязать жильцов дома избавиться от остекления. В противном случае сотрудники УК займутся этим сами. В своем иске (копия имеется в распоряжении ИА «Банкфакс») «АСК Плюс» опирается на то, что при остеклении балкона собственники не получили на то специального разрешения от контролирующих органов и согласия остальных жильцов, которое обязательно требуется, поскольку фасад, карнизы, балконные плиты и прочие части здания являются общей собственностью. В итоге в УК сделали вывод, что работы были проведены незаконно, и их следует устранить, и с точкизрения действующего законодательства эта позиция верна. Первое заседание по данному делу состоится 28 февраля. Однако жильцы дома не намерены идти на поводу у УК и ждут решения суда. У некоторых из них балконы остеклены еще с советских времен, и многие даже не знали на то, что для этих работ нужно собрать массу разрешительных документов.

Отметим, что согласно порталу «Реформа ЖКХ», данный четырехэтажный дом 1963 года постройки. Там располагается 37 помещений, в том числе 36 жилых. Общая площадь дома составляет 2142 кв. м, из них 1511 кв. м — жилые. Добавим. Что указанный дом не был признан аварийным, и ранее там не проводились работы по капремонту. Первые из них действительно запланированы на 2020 год — по утеплению фасада, следующие в 2022 году — по его ремонту. Что касается замены инженерных сетей и крыши — их планируют провести не ранее 2031 года.