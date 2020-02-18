«С приездом!»: Минниханов побеседовал с новым главой СУ СКР по Татарстану​

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с новым руководителем следственного управления СК России по Татарстану Валерием Липским. Беседа состоялась в рабочем кабинете Минниханова в доме правительства республики.

Нового руководителя представил первый заместитель руководителя управления кадров следственного комитета РФ Юрий Ковязин.

«Минниханов пожелал Валерию Липскому успехов на новом посту, обсудил вопросы обеспечения законности и правопорядка в республике», — сообщается на сайте правительства РТ.

Во встрече приняли участие руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров и секретарь совета безопасности Татарстана Рафаиль Гильманов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Липского главой СУ СКР по РТ 6 февраля. Источники «БИЗНЕС Online» ранее говорили, что Липский приступит к исполнению обязанностей в понедельник, 17 февраля.

Должность руководителя СУ СК по РТ была вакантной с февраля прошлого года, когда кресло главного следователя Татарстана покинул Павел Николаев. Около года его с приставкой и. о. замещал генерал-майор юстиции Марат Зарипов. До момента прибытия Липского в Татарстан обязанности руководителя управления исполнял Руслан Залялиев.

До последнего времени Липский занимал должность заместителя руководителя СК по Башкортостану. Он родился в Тамбове в 1977 году. Окончил прокурорско-следственный факультет Военного университета министерства обороны РФ. Работал в военной прокуратуре и ГСУ СКР по Московской области. С 2007 по 2016 год возглавлял следственный отдел по городу Истре, затем с 2016-го по 2019-й был главным следователем Мытищ. В январе 2019 года получил назначение в Башкортостан.