В России мало покупают трехлетние подержанные автомобили

Трехлетние автомобили с пробегом, которые обычно рассматриваются как более доступная альтернатива новым, теряют популярность. В 2019 году на «трехлетки» в сегменте подержанных машин пришлось только 8% сделок, подсчитали в «Авито».

Среди причин снижения спроса на трехлетние машины эксперты указывают не только традиционно высокие цены на них, но и падение доходов: с 2014 года россияне стали реже менять машины, поэтому предложение на «трехлетки» сократилось.

Средняя стоимость трехлетнего автомобиля, как сообщает «Автоновости дня», в прошлом году составляла 1,1 млн рублей. Чаще всего покупались бюджетные машины B-класса и кроссоверы, а среди моделей спросом пользовались LADA Granta и LADA Vesta, KIA Rio, Hyundai Solaris и LADA Priora. Больше других трехлетние авто «жаловали» в Москве, Казани, Саратове, Самаре и Санкт-Петербурге.

Что касается всей автомобильной «вторички», то в 2019 году она впервые упала после трех лет роста: перепродажи сократились на 0,4% до 5,4 млн единиц. В лидерах оказались отечественная LADA (1,3 млн ед.), японские Toyota (597,6 тыс. ед.) и Nissan (303,6 тыс. ед.), а также корейские Hyundai (284,6 тыс. ед.) и KIA (265 тыс. ед.).