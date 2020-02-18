Продажи китайских автомобилей выросли в 1,5 раза в России

Продажи новых автомобилей китайских марок в России по итогам января 2020 года составили 3033 единицы – на 56% выше, чем годом ранее. Самым успешным в сегменте остается Haval, чьи продажи в прошлом месяце выросли в 3,5 раза до 1228 машин.

Второе место, несмотря на двукратный рост продаж (до 778 ед.), занимает Geely. Третья строчка досталась Chery, реализовавшему в январе 417 автомобилей – на 12% больше, чем в январе 2019-го. Четвертым, благодаря рекордному росту продаж (более чем в 9 раз, до 241 ед.), стал Changan, а замкнул пятерку лидеров Lifan с результатом 146 реализованных машин (-65%).

Далее по убыванию популярности следуют FAW (86 ед., +72%), DFM (82 ед., -4%), Zotye (36 ед., -84%), Brilliance (16 ед., +78%) и Foton (3 ед., -50%).