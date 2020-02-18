Стартовало производство Lada XRay Cross Instinct

«АвтоВАЗ» приступил к мелкосерийному выпуску кросс-хэтчбека LADA XRay Cross в новой эксклюзивной комплектации «Instinct». Пока с конвейера сходит 2-3 машины за смену. Об этом сообщает группа ВКонтакте «For Friends & Для Друзей» со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что LADA XRay Cross Instinct станет самой дорогой версией LADA XRay Cross с вариатором. От обычной модели новую версию отличают черная глянцевая крыша, черные глянцевые корпуса боковых зеркал, оригинальный дизайн колесных дисков и другая мультимедийная система с предустановленными сервисами «Яндекс.Авто».

Также узнать новинку по характерным шильдикам с надписью «Instinct», которые, как сообщает «Автоновости дня», обычно ставятся на пятой двери и передних крыльях.

Стоимость и дата выхода «эксклюзивной» LADA XRay Cross неизвестны. Официального подтверждения о старте производства такой версии тоже пока нет.