Масштабну пожежу на Чернишевського у Луцьку допомагали загасити діти

Діти допомагали загасити вогонь, що охопив луг у районі вулиці Чернишевського у Луцьку.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив атовець Руслан Кашаюк.

«На момент, коли я прибіг на місце пожежі, вже десь вигоріло до пів гектара, то так, на око, вже сутінки затягували. А ще в різних місцях з великими периметрами були великі місця займання.

Мета моя спочатку була така: дочекатись пожежних і стримувати дітвору, яка побігла до вогню. Пожежних було довго чекати, доїзд туди не «ахті», а ще важкій пожежній машині. А саме головне, — нереально було стримувати юних пожежників, то я вирішив їм допомогти», — написав атовець.

За його словами, небайдужі самостійно підручними засобами майже локалізували пожежу. На момент приїзду пожежних залишилось десь два-три метри у вогні.

«Мої емоції я не можу передати, адреналін. А який я радий за цю вуличну дітвору», — відзначив Кашаюк.