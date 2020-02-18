Серхио Игита – победитель Тура Колумбии-2020

Гонщики команды EF Pro Cycling заняли весь подиум Тура Колумбии-2020, а также выиграли три из шести этапов. Дорогу к победе в генеральной классификации проложила победа на 1-м этапе, в командной гонке на время, после которой гонщики команды уже не отдали майку лидера.

Первым возглавил общий зачёт Тура Колумбии 26-летний эквадорский гонщик команды EF Pro Cycling Джонатан Кайседо (Jonathan Klever Caicedo), а затем эта майка перешла 22-летнему колумбийскому гонщику Серхио Игите (Segio Higuita) после победы на 4-м этапе.

Финальный, королевский горный этап, финишировавший на высоте 3290 м, выиграл 23-летний колумбийский гонщик EF Pro Cycling Даниэль Мартинес (Daniel Felipe Martínez), а Серхио Игита защитил майку лидера, финишировав на этом этапе 2-м. На вторую и третью ступень финального подиума Тура Колумбии-2020 поднялись Даниэль Мартинес и Джонатан Кайседо. Ближайший соперник, колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь уступил в генеральной классификации Серхио Игите 54 секунды.

Ещё одним поводом для радости команды EF Pro Cycling стало возвращение в гонки после тяжёлой травмы Ригоберто Урана, который помогал товарищам по команде добиться успеха.

Даниэль Мартинес: «Это была такая потрясающая неделя, то, как разворачивалась гонка, как, не жалея сил, работала для нас вся команда, было феноменально. Не хватает слов благодарности для Риго (Урана), Тиджея (Ван Гардерена), Лоусона (Крэддока), Это потрясающее начало сезона, ещё более особенным успех делает то, что гонка проходила в моей родной стране.

Люди здесь влюблены в велоспорт. Эта страсть настолько уникальна, не думаю, что подобная есть в другой культуре мира. Дома или за границей Колумбии, но вы всегда увидите колумбийских болельщиков на обочинах дорог. Такая страсть заражает. Невозможно сдержать улыбку, когда видишь, как поддерживают нас на гонках колумбийские болельщики.

Когда я был ребёнком, попасть в велоспорт было сложно. Очень многие дети этого хотели, и конкуренция была довольно большой. Это также дорогой вид спорта. Мне было трудно, потому что у родителей не было достаточно денег, чтобы помочь мне. После школы я должен был идти продавать вещи, чтобы купить что-то из экипировки. Если я выигрывал гонку, деньги, которые получал, берёг, чтобы вложить их в новый велосипед.

Прекрасно начинать сезон в Колумбии, от людей здесь получаешь огромную энергию, а гонка проходит на фоне красивейших пейзажей. Старт здесь даёт мне огромную мотивацию на весь предстоящий год».

Серхио Игита: «В прошлом году в это время я выступал в Европе за другую команд, но мечтал, что однажды приму участие в гонке в моей родной стране и однажды одержу в ней победу. Невероятно, я снимаю шляпу перед всей командой, которая на этой неделе провела огромную работу. У нас очень универсальная команда, в которой сочетаются сила, опыт и молодость.

Я впервые в жизни выиграл генеральную классификацию в гонке. Слава Богу, всё прошло отлично. Хочу посвятить эту победу моей семье, дядям и моей девушке, которые сейчас пришли меня поддержать».

Ригоберто Уран: «Несмотря на все проблемы и трудности, которые преодолевают жители Колумбии, мы всё ещё способны быть счастливыми. Мы гордимся своей страной, я горжусь тем, что в Колумбии такая большая любовь к велоспорту. Все гонки особенные по-своему. Но эту гонку выделяет страсть болельщиков. Прекрасно, что так много крупных команд приехали в Колумбию, тренируются и выступают на наших дорога. Дороги и пейзажи здесь захватывают дух».

Тиджей Ван Гардерен: «В нашей команде три колумбийца, они очень гордятся, что выступают перед болельщиками родной страны. Меня поразило, как тепло меня здесь приветствовали, хотя я не колумбиец, но у них такая страсть к велоспорту, что они выкрикивают приветствия всем гонщикам».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Pro Cycling: «То, что мы увидели сегодня, было невероятно. Потрясающая командная работа в Колумбии, невероятные усилия гонщиков. Я очень счастлив за Дани, который выиграл этап, за Серхио, взявшего победу в общем зачёте. Вся неделя в Колумбии была впечатляющей».