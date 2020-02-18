Турецкий СМИ: Хайят Тахрир аш-Шам готовится к самороспуску в сирийском Идлибе

Об этом пишет телеграм-канал Повестка дня Турции. «Турецкие СМИ пишут об этом в нескольких изданиях, со ссылкой на арабские издания в Великобритании. Кроме этого об этом заявил в прямом эфире телеканала HaberTürk представитель канала в турецкой столице Анкаре журналист Бюлент Айдемир», — указывает автор.

Как передает телеграм-канал, по словам Айдемира, требовать от Турции выхода из Идлиба будет большой ошибкой. Кроме этого, у Турции сейчас достаточно военных в Идлибе, и теперь Анкара может «размежевать» умеренную оппозицию от радикальных боевиков.

Как указывает автор Повестки дня Турции, сейчас в Идлибе более 2 тыс. 100 военного транспорта (бронетехники/танков) и 7 тыс. турецких солдат (раньше было чуть больше одной тысячи), плюс члены сирийской оппозиции «Свободной национальной армии» (ранее называлась «Свободная сирийская армия»).

«Если реальные цели России это размежевание, именно сейчас Турция сможет сделать это», — цитирует Айдемира автор канала.