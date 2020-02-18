Первая россиянка заразилась коронавирусом

У россиянки, которая находилась на карантине на борту круизного лайнера Diamond Princess, был обнаружен коронавирус. Как сообщили в посольстве РФ в Японии, женщина не обращалась в ведомство с просьбой об эвакуации с судна. Диагноз был подтвержден в ходе проверок со стороны японских властей. Женщину обещали доставить в больницу для оказания помощи в лечении от вируса.

Новости сегодня о коронавирусе на 18 февраля 2020

«Японские власти проводят медицинскую проверку на предмет возможного заражения всех пассажиров судна. В ходе этой проверки стало известно, что коронавирус диагностирован у гражданки России. В ближайшее время она будет доставлена в специальное медучреждение, где ей будет оказана вся необходимая и надлежащая помощь», — отметила пресс-секретарь посольств России в Японии Татьяна Кочкина.

Дипломат уточнила, что ведомство продолжает держать на контроле ситуацию с гражданами РФ, находящимися на борту лайнера, а также находится на связи с россиянкой, у которой диагностирована болезнь. Она стала первой гражданкой РФ, у которой данный диагноз был подтвержден.

На круизном лайнере Diamond Princess остались двое жителей Сибири; накануне там выявили коронавирус у россиянки.

Два сибиряка заблокированы на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, который сейчас находится на карантине. Об этом сообщили накануне, 17 февраля. Это жители Омска и Бурятии. Вместе с ними на корабле остаётся 21 гражданин России. По словам самих сибиряков, эвакуироваться с лайнера они не собираются. Они заявляют, что их устраивают условия содержания — пассажиры судна находятся на карантине с 3 февраля.

Сколько людей заражены коронавирусом: данные на 18.02.2020

Китайские власти опубликовали новые сведения о числе жертв коронавируса в стране. От болезни, вызванной им, умерли 1868 человек. Количество выздоровевших превысило 12,5 тысячи человек.

По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, за сутки коронавирус свел в могилу 98 человек. За тот же период времени из больниц выписали 1701 человека. Число зараженных увеличилось на 1,8 тысячи человек и добралось до отметки в 72,4 тысячи человек.