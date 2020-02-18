Асад объявил о продолжении борьбы с террористами

Президент Сирии Башар Асад заявил, что несмотря на внешне давление Сирия продолжит освобождение от террористов провинций Алеппо и Идлиб. По его словам, успешное наступление в Алеппо и Идлибе является прелюдией к полному поражению экстремистов.

Также президент Сирии отметил героизм жителей Алеппо, которые оставались в городе несмотря на сложнейшую ситуацию. Асад сказал, что теперь стойкость и непоколебимая воля граждан потребуются для восстановления города из руин.

Однако он отметил, что враг не сдался, сирийцы должны быть готовы к новым битвам.

Новости Сирии сегодня, 18.02.2020: обзор свежих событий

Совет Евросоюза принял решение о добавлении в санкционный список восемь сирийских бизнесменов и две организаций. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, которое было опубликовано в понедельник, 17 февраля.

Теперь в санкционном списке 277 человек и 71 организация. Санкции ЕС включают в себя топливное эмбарго, ограничение инвестиций, заморозку активов сирийского центрального банка, которые находятся в Европейском союзе, а также меры по экспорту оборудования и технологий. По мнению Брюсселя, последние могут использоваться для внутренних репрессий в Сирии.

В предыдущий раз ЕС вводил санкции против Сирии в марте 2019 года. Тогда в список ограничений внесли семерых членов правительства страны.

Санкции ЕС против Сирии вводятся с 2012 года. Они стали одним из крупнейших пакетов ограничений, которые когда-либо утверждались Брюсселем.

Сирия сегодня, 18 февраля: обзор карты боевых действий

В субботу правительственные подразделения начали наступление в направлении населенных пунктов Шейх Дамис, Кафер-Седжна и Ракая в районе Джебель-эз-Завия. На этом направлении бои идут с переменным успехом.

Тем временем в воскресенье ВС САР возобновили наступление на востоке провинции. В ходе ожесточенных столкновений освобожден город Маарет-Эльнаасан. Это позволило армейцам начать обстрел авиабазы Тафтаназ, где размещены крупные силы турецких военных.

15 февраля сирийская армия ликвидировала одиозного полевого командира протурецкого «Национального фронта освобождения» (NLF). Об этом сообщили оппозиционные источники.

Главарь боевиков, известный под псевдонимом «Абу Муслим Таум», был убит в ходе столкновений с армейскими подразделениями в городе Эт-Талия на юго-востоке Идлиба. Он возглавлял подразделение спецназа группировки «Джейш аль-Ахрар». Вместе с ним ликвидированы боевики «Абу Мохамад аль-Шам», «Абу Мохамад аль-Хамуи» и «Абу Адана Тафтаназ».

Стремительное наступление сирийской армии на западе Алеппо, осуществляемое при поддержке ВКС РФ, привело к тому, что турецкие наблюдательные посты оказались в глубоком тылу правительственных войск. В результате, как это Анкаре не хотелось, она потеряла контроль над стратегическим шоссе Дамаск-Алеппо (М-5).

Семь турецких военных баз оказались блокированы подразделениями ВС САР. Теперь их снабжение и ротация может производиться только после согласования с Москвой и Дамаском, на что последние не идут. В результате Анкаре пришлось начать вывод своих сил, ранее взявших под контроль трассы М-5.

Этот процесс удалось зафиксировать военкору Олегу Блохину. Он снял момент, когда российские военные сопровождают колонну турецкой бронетехники.

В ролике можно увидеть, как во главе конвоя идет бронеавтомобиль «Тигр», за которым следуют турецкие бронемашины Kirpi со спецназом и грузовики. Замыкает колонну КамАЗ военной полиции Минобороны РФ.