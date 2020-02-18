У Луцьку – масштабна пожежа: горить луг. ВІДЕО

У Луцьку в районі вулиці Чернишевського трапилася масштабна пожежа — горить суха трава та очерет. За попередньо інформацією, площа займання охоплює до 2-х гектарів.

Зайнялося сьогодні, 17 лютого, приблизно о 18-й годині, — про це у Facebook повідомив речник ДСНС у Волинській області Володимир Несторов.

Для ліквідації пожежі задіяні відділення Державної пожежно-рятувальної частини 2 та 25 Управління ДСНС у Волинській області. На місці працюють більше 10 рятувальників, задіяні 2 одиниці техніки.

Володимир Несторов зауважує, гасіння пожежі ускладнює болотиста місцевість.

Фото та відео — Суспільне.



