«Пацан-национализм». Кто в Киеве ответит за переговоры с Москвой

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Сотрудники украинской прокуратуры и депутаты Верховной рады ездят за рубеж на средства частных лиц и международных фондов. Ситуация для Украины настолько привычная, что даже не вызвала политического скандала. Часть кабинета министров — выходцы из структур американского финансиста Джорджа Сороса, и это тоже ни для кого не секрет. Лояльны они в первую очередь своим спонсорам. В этих условиях президент страны Владимир Зеленский старается получить контроль хотя бы над одним ведомством. А точнее, даже направлением.

«Сорос и его соросята»

На прошлой неделе главой офиса (администрации) президента Украины вместо личного юриста бизнесмена Игоря Коломойского Андрея Богдана назначили Андрея Ермака, давнего знакомого Зеленского. «Группа, в которую входит Ермак, — это участники «95 квартала», люди, наиболее лояльные президенту, — объясняет глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. — Эта группа представлена и в офисе, и в Раде — от 80 до 120 человек. Все лично обязаны Зеленскому».

Но за пределами круга «95 квартала» у Зеленского союзников немного, есть скорее попутчики. В силовых структурах его поддерживает разве что глава МВД Арсен Аваков — и то лишь частично. Смена руководства Минобороны и СБУ особо не помогла. Не лучше положение и в прокуратуре. В августе генпрокурора Юрия Луценко, соратника Петра Порошенко, отправили в отставку. Ведомство возглавил бывший замминистра юстиции Руслан Рябошапка. Сам связанный со структурами Сороса, он привел с собой команду так называемых общественных активистов. Оппоненты их часто называют «грантоедами».

А в феврале издание «Страна.ua» сообщило, что сотрудников надзорного ведомства возили за рубеж за счет соросовского фонда «Возрождение». В самой прокуратуре подтвердили: фонд «способствовал организации служебных заграничных командировок работников (денежные средства участники не получали)». Но поскольку общий учет поездок и источников финансирования якобы не велся, то «невозможно предоставить перечень работников Генеральной прокуратуры Украины, находившихся в зарубежных служебных командировках, содействие в которых предоставлялось Международным фондом».

Члены правительства тоже, предположительно, связаны со структурами Сороса. В частности, к «соросятам» (таково уничижительное прозвище, придуманное оппонентами) причисляют министров экономики Тимофея Милованова, культуры — Владимира Бородянского, юстиции — Дениса Малюськи, энергетики — Алексея Оржеля, образования — Анны Новосад. О том, что их воспринимают как ставленников Сороса, они знают. На слитых в Сеть записях разговоров в кабинете министров премьер Алексей Гончарук приводит возможный упрек политических конкурентов: «Соросята ухандокали экономику».

А глава украинского филиала фонда «Возрождение» Александр Сушко так и подписал фото с американским бизнесменом: «True (настоящие. — Прим. ред.) соросята и Сорос».

Впрочем, финансирование политиков из-за рубежа не считается на Украине чем-то из ряда вон. Соединенные Штаты и страны Европы выделяли деньги и материальную помощь даже силовым структурам — ВСУ, МВД, СБУ.

«Соросята» есть и среди «слуг народа» в Верховной раде. Они не скрывают своих связей. В январе глава фракции Давид Арахамия рассказал, за чей счет депутаты летали в Давос на Всемирный экономический форум. «За спонсорские средства Ukrainian House, — сообщил он в интервью «Радио Свобода». — Это такая мультидонорская ассоциация, в которую вошли много ведущих международных компаний, инвестфондов, которые сотрудничают с Ukrainian House. В том числе и за счет средств фонда Виктора Пинчука». Известный предприниматель Пинчук, зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы, также связан с Соросом.

Кому они лояльны?

Как отмечает директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов, «правительство на аутсорсинге становится нормой для небольших стран» (хотя Украину небольшой не назовешь). «Международные организации, непонятные фонды берут министров и политиков на полное или частичное содержание и требуют в обмен на это услуги. И это не только украинская специфика. Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, будучи премьером Норвегии, обеспечил преференции некоторым странам, которые поддержали его кандидатуру на пост в альянсе. Примеров, когда политики идут на уступки, чтобы занять пост в международных или неправительственных организациях, много. И есть открытый вопрос: кому они лояльны?» — говорит Солозобов.

По словам собеседника РИА Новости, таковы особенности политической культуры Украины. «Когда территория веками находится между различными цивилизациями, вырабатывается определенный стиль «политика-побирушки». Мы берем деньги у тех и у других, а затем не держим слово и обводим всех вокруг пальца. Например, Польша сотни лет имела дело с Украиной, но базарный стиль общения украинских политиков никогда не менялся. Это вызывает определенное раздражение у поляков, которые культивируют другие представления о чести», — подчеркивает он.

«Украинцам еще предстоит превратиться в гражданскую нацию, у которой лояльность к своему государству выше любой другой лояльности и уголовных понятий. Я не ставлю под сомнение ценность европейского выбора Украины, но поведение нынешних политиков можно описать так: «пацан-национализм». Выходит, получатели денег из фонда Сороса больше преданы финансисту как своему феодальному хозяину. Лояльны больше, чем собственному правительству или стране рождения», — объясняет Солозобов.

«В Украине ситуация настолько плохая, что никого не волнует, будут в правительстве «соросята» или еще какие-нибудь индюшата, — говорит РИА Новости помощник депутата Рады, попросивший не называть его имени. — Вопрос, кто платит чиновникам и депутатам, волнует только тех, кто надеялся на изменения после избрания Зеленского. В массе все голосовали по принципу «Хуже не будет, лишь бы не Петя» (Порошенко). Оказалось, бывает и хуже Пети. Во власть пришли люди, способные только сидеть на денежном ручье и черпать оттуда. Как сделать ручей глубже, полноводнее и направить его в другое русло, они не понимают. Потому что всю жизнь жили на грантах, даже собачьей будки не собрали».

Профессиональным такое правительство, по мнению собеседника агентства, может стать через двадцать лет. «Но двадцать лет править Украиной им никто не даст, они сами готовы к тому, что через пять лет их выкинут на помойку», — делает он прогноз.

Понимая все это, Зеленский решил взять под контроль хотя бы одно, но критически важное направление — внешнеполитическое, считает директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. «Министерство иностранных дел саботирует президента, выставляет его идиотом, готовит издевательские доклады и аналитические записки, — подчеркивает он. — И у Зеленского нет людей, которые могут курировать ведомство, чья задача, в том числе, и нормализация украино-российских отношений». Это направление в итоге достанется новому главе офиса — Ермаку.

Такая схема, по мнению Белашко, позволит Зеленскому, находящемуся в ситуации кадрового голода, во-первых, сконцентрироваться на ключевом вопросе — отношениях с Москвой, во-вторых, не делить ответственность с правительством, не очень-то ему подчиняющимся. «Ермак поможет дистанцироваться от всех этих мальчиков на самокатах в кабинете министров, которые непопулярны сами и влияют на рейтинг Зеленского», — заключает эксперт.