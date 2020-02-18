Семью Заворотнюк уличили в бедственном положении

Заболевание, с которым, возможно, борется Анастасия Заворотнюк — агрессивная форма опухоли головного мозга — вскоре станет полностью излечимым, что, несомненно, поднимет дух ей и всем находящимся вокруг актрисы родственникам.Анастасия Заворотнюк: новости сегодня, 18.02.2020Надежду на это вселяют новости из Беларуси, где врачи заявили, что нашли новый метод лечения глиобластомы.Утверждать о возможности излечение можно бы было в том случае, если бы родственники больной актрисы прервали молчание и заговорили о ее болезни.По словам экспертов, опухоль крайне сложно обнаружить на ранней стадии, а следовательно, и своевременно вылечить. Если же не удалить ее, то человек погибнет в течение трех месяцев, рассказали врачи. Белорусские специалисты утверждают, что открыли эффективный метод лечения с помощью нового микроскопа — при многократном увеличении появилась возможность удалять глиомы.Кроме того, ученые создали первую в мире гидрогелевую терапевтическую систему, которая борется с опухолью локально, Препарат, по словам медиков, растворяет раковые клетки, предотвращая возвращение болезни. Благодаря этому врачам удалось продлить жизнь около 50 пациентов до двух лет, сообщают специалисты.

В то же время также появилась надежда на то, что о текущем состоянии звезды «Моей прекрасной няни» уже совсем скоро станет известно общественности.По сообщениям российских СМИ, дочь страдающей раком актрисы Анна Заворотнюк станет участницей шоу «Прямой эфир», где она подробно расскажет ведущему Андрею Малахову все подробности онкологической болезни звездной матери.В том, что это вполне возможно, считает продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.«У Насти сейчас непростое время, в том числе тяжелое финансовое положение. В любом случае, телевизионщики пытаются как-то заманить к себе семью Заворотнюк. В случае семейного скандала у певицы Лолиты Малахов заплатил ее бывшему мужу, который поливал Лолиту грязью на шоу, три миллиона. Меня [Юрий] Шатунов поливал за миллион», — пожаловался Разин.По словам продюсера, Малахов понимает, где тяжело, где трудно, поэтому ее дочка вполне может прийти на передачу за определенную сумму, так как семья сейчас очень сильно загружена в финансовом плане. Петр Чернышев практически не работает, отменил множество концертов, гастролей.«Самое достойное в их семье — они не просят ни у кого помощи, как было с Фриске, что потом обернулось скандалом. Не исключаю, что семья Заворотнюк примет вскоре предложение Малахова, ведь компания у него богатая. Для них это — деньги, а для Андрея — рейтинг», — заявил Разин.