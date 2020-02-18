Неспокойная ситуация в Сирии сохраняется

В ходе ожесточенных боев подразделения ВС САР полностью взяли под контроль трассу Алеппо-Дамаск (М-5). Однако, основой победы стала ликвидация Анаданского выступа, находящегося к северо-западу от административного центра провинции. В результате армия Асада освободила территории, которые Дамаск потерял 8 лет назад.Практически не встречая сопротивления, ВС САР заняли Лаяйамун, Анадан и Кафр-Намру. Армейцы также зачистили участки вокруг квартала «Ассоциации Аль-Захраа».16 февраля освобождены остальные пригороды Алеппо. Таким образом, город оказался в глубоком тылу, что вызвало воодушевление у его жителей. В результате боевики отошли в Идлиб.В настоящее время сирийская армия находится на подступах к Тафтаназу. По крайней мере, город и одноименная авиабаза находятся под огневым контролем ВС САР.Между тем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который направил крупные силы бронетехники и спецназа на помощь боевикам, фактически «потерял лицо». Он обещал, что не допустит продвижения сирийской армии. В этой связи Эрдоган начал угрожать России – «завалить территорию пирамидами черепов российских военных». Однако, пока мы наблюдаем обратное.

ВКС РФ за двое суток сожгли несколько десятков единиц бронетехники, которые Анкара в последние дни передала джихадистам. Все попытки контрнаступления боевиков были пресечены российской авиацией. Таким образом, Эрдогану осталось только сесть за стол переговоров и договариваться с Москвой.Между тем военный источник в сети Telegram (rybar) сообщает о том, что сирийские военные при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон открыли гуманитарный коридор в районе населенного пункта Маджирис западнее Серакиба. Через КПП будет осуществляться вывод гражданского населения из оккупированных исламистами незаконных бандгрупп районов. Напомним, накануне стало известно, что в ближайшем будущем также будет открыт пункт-пропуска для эвакуации жителей у города Мизнас в Алеппо.Возобновились вооруженные стычки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков подконтрольных «Джебхат ан-Нусре» формирований в южной части Идлиба. Как передает Twitter-канал (HalabTodayTV), перестрелки наблюдаются в районе города Кафр-Набаль. Сведений о потерях сторон в живой силе или технике пока не поступало.