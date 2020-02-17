Том Дюмулин чувствует себя лучше после начала лечения

Том Дюмулин (Tom Dumoulin), вынужденный отложить старт сезона из-за плохого самочувствия, объявил, что врачи нашли причину недомогания и проводят лечение. 29-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma в своём аккаунте в Instagram рассказал, что уже чувствует себя лучше.

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Том Дюмулин: «Все знают, что в последнее время я чувствовал себя не слишком хорошо. На прошлой неделе мы обнаружили паразитов у меня в кишечнике, и с этого момента я начал лечение. Чувствую себя намного лучше, провёл хорошую тренировочную сессию и сегодня, и в выходные. С нетерпением жду, что скора начну ставить новые цели и планировать старт сезона! Буду держать вас в курсе!»