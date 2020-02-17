Karar: Сигнал России от Турции о «радикалах»

Чтобы сдержать войну в Идлибе, где обстановка все больше накаляется, ускоряется поиск дипломатических решений. После того как российская делегация провела в Анкаре два раунда переговоров, уехав с пустыми руками, теперь турецкая делегация, в которую войдут в том числе министр национальной обороны Хулуси Акар (Hulusi Akar) и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан (Hakan Fidan), посетит Москву. Перед этим визитом министр Акар побывал на заседании министров обороны НАТО в Бельгии и сделал важные заявления.

Акар сообщил, что на пленарном заседании, где обсуждалась и ситуация в Идлибе, у него была возможность поделиться взглядами и ожиданиями Турции с официальными лицами НАТО и главами военных ведомств стран-членов альянса. Акар подчеркнул, что с момента предыдущей встречи министров обороны НАТО, состоявшейся в октябре прошлого года, ситуация в Идлибе во многом развивалась в неблагоприятном направлении. В этом регионе, где проживает 4 миллиона сирийцев, Турция является одной из стран-гарантов, напомнил он.

Акар отметил, что усилия Турции направлены на обеспечение прекращения огня и кровопролития, предотвращение миграции. При этом режим, несмотря на перемирие, которое до настоящего времени объявлялось четыре раза, продолжает совершать атаки с воздуха и земли, и интенсивность этих атак постепенно усиливается.

Министр сообщил, что атаки режима способствуют радикализации местного населения и росту миграции, около миллиона сирийцев покинули свои дома, родную страну и от безысходности в суровых зимних условиях устремились не в районы под контролем режима, а в сторону Турции, где они чувствуют себя в безопасности.

Акар, подчеркнув, что мир не должен молчать в ответ на эту гуманитарную трагедию, и обратив внимание на наблюдательные посты ВС Турции в регионе, отметил: «Мы отправляем дополнительные войска, чтобы обеспечить прекращение огня и сделать его устойчивым, мы будем контролировать регион. Против тех, кто откажется соблюдать режим прекращения огня, включая радикалов, будет применяться сила, будут приняты все меры. Наши наблюдательные пункты, которые мы укрепляем, продолжат играть важную роль в процессе мониторинга ситуации на поле боя. Целью укрепления нашего присутствия в Идлибе является обеспечение устойчивого прекращения огня. Я хотел бы еще раз сказать, что принимаются и будут приниматься все меры по обеспечению абсолютного прекращения огня, включая при необходимости применение силы в ответ на нападения со стороны любых элементов».

Джеффри пронесся словно ветер

Визит специального представителя США по Сирии Джеймса Джеффри (James Jeffrey) в Турцию вслед за обострением обстановки в Идлибе пронесся как «ветер». Но по итогам переговоров не возникло каких-либо конкретных результатов, по крайней мере судя по официальным заявлениям. 12 февраля Джеффри побывал в Анкаре, чтобы от имени вашингтонской администрации получить из первых рук информацию о событиях в Идлибе, где Турция переживает разногласия с Россией и потеряла 13 человек.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео (Mike Pompeo) сделал заявление по поводу контактов Джеффри в Турции: «Мои соболезнования семьям военнослужащих, погибших в Идлибе. Атаки режима Асада и России должны прекратиться. Я отправил Джима Джеффри в Анкару для координации шагов в ответ на это дестабилизирующее нападение. Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО». К этому сигналу и подходу США, выражающему поддержку Турции, в Анкаре, судя по всему, отнеслись сдержанно, и Джеффри провел переговоры со своими обычными собеседниками. Джеффри вместе с сопровождавшим его послом США в Анкаре Дэвидом Саттерфилдом (David Satterfild) сначала встретился с делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом (Sedat Önal). Как сообщил турецкий МИД по итогам этой встречи, США дали Турции сигнал о единстве и сплоченности перед лицом последних событий в Идлибе в контексте «союзничества по НАТО».

Затем Джеффри встретился с делегацией во главе с главным советником и пресс-секретарем аппарата президента Турции Ибрагимом Калыном (İbrahim Kalın). В администрации президента Турции заявили, что стороны обсудили сирийский кризис с акцентом на Идлибе. «Была подчеркнута необходимость немедленного наращивания дипломатических инициатив для предотвращения волны миграции, которая с ростом атак режима на гражданское население в Идлибе превратилась в масштабную гуманитарную трагедию», — говорится в заявлении.

Джеффри также провел переговоры с заместителем министра национальной обороны Юнусом Эмре Караосманоглу (Yunus Emre Karaosmanoğlu). После своих контактов в Анкаре Джеффри в интервью NTV ответил на критику того факта, что, в то время как на западе от Евфрата в Сирии США объявляют: «Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО», — на востоке от Евфрата США взаимодействуют с Отрядами народной самообороны (YPG).

Джеффри сказал, что сотрудничество с YPG ведется по линии борьбы против ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.), и в политике США относительно Сирии нет противоречий. «Мы поддерживаем законные интересы Турции в Идлибе, — отметил Джеффри. — Турецкие военные имеют право защищать себя». США также понимают озабоченность Анкары по поводу волны миграции, подчеркнул он. Джеффри также заметил, что Турция не может в одиночку бороться с потенциальной гуманитарной катастрофой, и вновь дал сигнал о том, что США поддержат своего союзника по НАТО в Идлибе. Кроме того, дипломат заявил: «Мы выполнили свою часть обязательств в рамках нашего соглашения с Турцией. В зоне операции «Источник мира» не осталось элементов YPG».

Ситуация достигла масштабов гуманитарной трагедии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) подчеркнул, что сирийский лидер Асад беспощадно ставит на кон жизнь беззащитных людей. Маас в интервью газете «Зюддойче цайтунг» (Süddeutsche Zeitung) отметил, что в настоящее время в Идлибе наблюдается драматический всплеск насилия, достигший масштабов гуманитарной трагедии, и потребовал остановить атаки.

Маас напомнил, что ранее между Турцией и Россией было заключено соглашение о снижении напряженности, а сейчас происходит прямо противоположное. «Асад беспощадно ставит на кон смерть беззащитных людей», — сказал Маас. Дипломат подчеркнул, что Россия должна использовать свое влияние на режим. Отметив, что Германия открыто выражает России свои ожидания, Маас заявил, что делается все возможное для снижения напряженности и оказания помощи сирийцам. Маас вновь выразил необходимость политического урегулирования ситуации в Сирии и добавил, что необходимо предотвратить дальнейшее ухудшение положения беженцев.

Эрдоган сказал: «Необузданные»

В среду, 12 февраля, выступая на заседании парламентской фракции правящей партии президент Эрдоган тоже взял на прицел радикальные организации в Идлибе, не приводя конкретных названий. «Турция в сирийском вопросе будет немедленно предпринимать необходимые шаги, не дожидаясь итогов бесконечных заседаний, — заявил президент. — В этих целях мы значительно усилили нашу военную мощь в Идлибе. Тем из оппозиционных групп в регионе, кто ведет себя необузданно и дает режиму повод для нападения, мы тоже дали понять, что отныне будем действовать бескомпромиссно. На данном этапе мы уже никому не будем прощать неистовство, фанатизм, продажность, провокации».

У нас не было двусторонней встречи, мы поприветствовали друг друга на ногах

Министерство обороны США (Пентагон) сообщило, что Вашингтон и Анкара не достигли соглашения относительно того, что НАТО и США должны предпринять более конкретные шаги в Идлибе. Как информирует корреспондент VOA в Пентагоне Карла Бабб (Carla Babb), глава пресс-службы Пентагона Алисса Фарах (Alyssa Farah), комментируя публикации в турецких СМИ, отметила: «Такого соглашения заключено не было». Кроме того, министр обороны США Марк Эспер (Mark Esper) отметил, что обменялся приветствиями со своим турецким коллегой на ногах, и у них не было двусторонней встречи. Ранее сообщалось, что Акар встретился с Эспером в штаб-квартире НАТО, и на этой встрече была отмечена важность того, чтобы и США, и НАТО внесли более конкретный вклад в урегулирование ситуации в Сирии и Идлибе.

Karar, перевод ИноСМИ