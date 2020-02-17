Татьяна Брухунова хотела удалить все аккаунты из соцсетей

30-летняя избранница Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, уже устала от публичности. Об этом стало известно благодаря «Инстаграму». Там она поделилась с подписчиками своими переживаниями. «Не хожу на мероприятия, не люблю и не понимаю бессмысленные тусовки. К тому же за последние 2 года я, как минимум, 6 раз хотела удалить все аккаунты из соц.сетей» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Znamenitka), — заявила девушка, отметив, что не является социофобом и любит общение.

«Но меня до ужаса пугает тенденция, что раз меня обсуждают грязные масс-медиа (противоположных я не встречала), то „я всем должна“. У людей напрочь исчезло чувство такта. В 80% из 100 фолловеры пугают меня своими дикими сообщениями, хамством, абсолютным наплевательством на частную (!) жизнь!» — сетует Брухунова. В последнее время она даже стала избегать новых людей — ей редко стали встречаться интересные, самодостаточные люди.

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«Я НЕ публичный человек и на сегодняшний день у меня есть только одно желание, чтобы обо мне забыли люди с грязными руками и низменными инстинктами, которые позорят собой профессию «журналист», — резюмировала Татьяна. Напомним, что впервые о ней заговорили на фоне истории с громким разводом сатирика с Еленой Степаненко.