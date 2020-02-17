Муж Наташи Королевой похвалился фигурой без одежды

Известный российский артист Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал на личной странице «Инстаграма» свое новое фото. В кадре он запечатлел свое отражение в зеркале, будучи при том полностью обнаженным. Однако шоумен учел политику вышеупомянутой соцсети, поэтому скрыл достоинство за статуэткой в виде лошади.

«Композиция „ДВАКОНЯ“ холст, масло (сливочное), имульгаторы» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Znamenitka), — иронично подписал он пост. Однако ни шутка, ни само фото не вызвало восторг у подписчиков. Некоторые даже возмутились увиденным и порекомендовали 49-летнему стриптизеру быть скромнее и серьезнее.

Стоит отметить, что Сергей с 2001 года счастлив в отношениях с популярной исполнительницей Наташей Королевой. Напомним, что пара официально оформила брак в августе 2003 года. А в 2002 году у них родился сын Архип. Известно,что первой женой Глушкой была военнослужащая по имени Елена.

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