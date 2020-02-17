Мануальный терапевт рассказал, как сохранить осанку при сидячей работе

При сидячей работе сотрудники офисов проводят за компьютерным столом не менее восьми часов кряду. И это чревато серьезными проблемами со здоровьем. Офисные работники, постоянно находясь в напряжении, разрушают свой позвоночник, зарабатывая себе не только сколиоз, сутулость и остеохондроз, но и болезни сердца, проблемы с суставами, варикоз и геморрой. Проблему может решить качественное ортопедической кресло и анатомический стол, но не все работодатели готовы потратиться на столь дорогостоящую мебель. Что же делать в таком случае? Воспользоваться советами мануального терапевта Романа Гуделя — они помогут сохранить здоровье позвоночника даже при сидячей работе.

Читайте на Информинг.Ру: Американские ортопеды назвали 6 способов сохранить колени здоровымиВо время работы спину следует держать ровно. Если человек забывает об этом и начинает ее прогибать, следует поставить себе на смартфоне напоминание. Спустя некоторое время выработается привычка сидеть прямо. Потребность в напоминании отпадает.Часто при долгом сидении возникает дискомфорт и боль в шее. Чтобы этого избежать, доктор Гудель советует делать разминку прямо на рабочем месте. Ничего сложного — в течение нескольких минут надо наклонять голову влево-вправо, взад вперед. Также мануальный терапевт советует применять такую практику — «рисовать» в воздухе разные фигуры носом.Доктор Гудель рекомендует делать перерывы каждый час, а лучше — каждые полчаса. Надо лишь встать и хотя бы в течение нескольких минут просто походить. Если нет возможности покидать свое рабочее место, надо сделать хотя бы несколько шагов.При сидячей работе особенно важно заниматься спортом после работы. Это может быть езда на велосипеде, плавание, фитнес. Любая физическая активность будет полезной для позвоночника, говорит врач, но она должна быть умеренной. Яндекс Дзен

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