Сегодня, 18 февраля 2020, также празднуют День транспортной полиции России и другие события.

Какой сегодня праздник 18 февраля 2020: церковный праздник Троян Зимний

Народный праздник Троян Зимний отмечается 18 февраля 2020 года.

У древних славян этот день считался Днем воинской славы. Именно 18 февраля 101 года произошла битва русской дружины с римскими легионами у Трояного Вала в Придунайской области. Римляне ошибочно полагали, что завоевать русские земли будет легко. Но славянские ратники стали живой стеной и не уступили врагу ни клочка родной земли.

Сражение описывается иецхэзжн в священном славянском писании «Велесовой книге» и памятнике древнерусской литературы «Слове о походе Игоревом». Как гласят предания, много русских воинов осталось лежать в той земле. Своими жизнями они заплатили за свободу и жизнь потомков.

Если день выдался без снега, значит, лето будет засушливым.

Если на Трояна стоит морозная погода, то скоро наступит весна, а летом будет мало дождей.

Теплая погода говорит о том, что скоро наступит весна.

Если температура резко понижается, значит, летом будет очень жарко.

Агафья Коровница

Народный праздник Агафья Коровница отмечается 18 февраля 2020 года (дата по старому стилю – 5 февраля). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученицы Агафии Панормской (Палермской).

Агафия родилась в христианской семье в городе Панорм (Палермо). Когда при императоре Декии (249-251 гг.) начались преследования христиан, девушка решила принять мученический венец. Ее красота очаровала местного правителя Квинтиана. Он пытался переубедить девушку в вере, соблазнить роскошью и ласками. Его попытки не увенчались успехом. Он рассвирепел и подверг Агафию жестоким пыткам. Она не упала духом и терпеливо перенесла все страдания. Умерла в темнице 5 февраля 251 года. На месте ее упокоения христиане построили церковь.

Святая Агафия считается защитницей от огня. В 252 году на Сицилии, откуда она была родом, началось извержение вулкана Этна. Жители молились святой и укрывались одеждой из ее гробницы, как щитом от огня. Извержение лавы прекратилось и не нанесло ущерб людям. О свершившемся чуде узнали на острове Мальта. С тех пор Агафия почитается как его покровительница.

Если день выдался морозным, значит, весна придет рано и будет теплой, а лето – засушливым.

Если на Агафью Коровницу нет снега – лето будет без дождей.

Теплая погода говорит о том, что зима уже закончилась.

День транспортной полиции России

День транспортной полиции России – профессиональный праздник работников подразделений обеспечения правопорядка на железнодорожном, воздушном и водном транспорте МВД РФ. В торжествах участвуют сотрудники органов внутренних дел на транспорте, ветераны, курсанты профильных специальностей.

В России в 2020 году День транспортной полиции отмечается 18 февраля.

День транспортной полиции России – неофициальный праздник. Дата приурочена к изданию декрета Всероссийским центральным исполнительным комитетом (ВЦИК) «Об организации межведомственной комиссии по охране железных дорог» 18 февраля 1919 года. Декрет положил начало развитию подразделения МВД РФ, ответственного за безопасность на транспорте. Сейчас это подразделение называется «Главным управлением на транспорте МВД России».

Кто празднует именины 18 февраля 2020?

Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил.

Что произошло 18 февраля 2020 в России и мире?

1895 – в Париже полностью провалилась выставка-продажа картин Поля Гогена.

1911 – впервые была осуществлена доставка почты самолетом.

1930 – американский астроном Клайд Уильям Томбо открыл планету Плутон.

1942 – в Карибском море затонула французская подводная лодка Сюркуф.

1960 – открылись VIII зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли.

Кто родился 18 февраля 2020 из знаменитостей?