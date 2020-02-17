В сирийском Алеппо возобновил работу аэропорт

Министр транспорта Сирии Али Хамуд заявил в понедельник о возобновлении работы международного аэропорта города Алеппо на севере страны, первый рейс из Дамаска запланирован на среду.

«Министр транспорта Али Хамуд объявил о возобновлении работы международного аэропорта Алеппо, на среду запланирован первый рейс из Дамаска», — сообщило в Facebook министерство.

По сообщению ведомства, в ближайшие дни планируется запустить регулярные рейсы в Дамаск и столицу Египта Каир.

Воздушная гавань перестала принимать регулярные пассажирские рейсы в 2013 году из-за боевых действий в непосредственной близости от нее. Расстояние между Алеппо и Дамаском составляет около 370 километров, до сирийского кризиса самолеты преодолевали это расстояние примерно за 50 минут.

Аэропорт будет открыт благодаря операции сирийской армии: в воскресенье она установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо впервые с 2012 года, тем самым обезопасив его от ставших уже регулярными артобстрелов боевиков.

Генштаб ВС Сирии ранее в понедельник сообщил об освобождении ряда населенных пунктов в провинции Алеппо и пообещал продолжить наступление армии до полного вывода из Сирии террористов.

По данным гостелеканала Сирии Ikhbariya, за воскресенье армия освободила 23 деревни в провинции Алеппо на фоне отступления из них боевиков. Среди ключевых освобожденных деревень – Анадан и Биянун, расположенные к северу от Алеппо на трассе 214, ведущей в турецкий город Газиантеп.

Алеппо был освобожден от боевиков в 2016 году, однако засевшие в пригородах террористы на протяжении последних лет регулярно обстреливали жилые кварталы Алеппо, что приводило к жертвам среди мирного населения и значительному материальному ущербу.