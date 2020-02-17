Зрада: украинский оборонпром продаёт двигатели для Минобороны РФ

Несмотря на все заявления о том, что Украина уже шестой год находится в состоянии «войны» с Россией, украинский оборонпром продолжает поставлять продукцию военного назначения для нужд Минобороны РФ.

В частности, украинский «Национальный промышленный портал» (НПП) узнал о двух турбореактивных двигателях, которые, как сообщается, были отправлены в адрес ОАО «Таганрогский АНТК им. Г. М. Бериева».

«14 февраля 2020 года с аэродрома ТАНТК им. Г. М. Бериева (Таганрог, Россия) поднялся в воздух очередной серийный поисково-спасательный самолёт-амфибия Бе-200ЧС морской авиации ВМФ РФ, оснащается двумя украинскими двигателями Д-436ТП», — сказано в сообщении НПП.

Сообщается, что украинские двигатели могли быть установлены на данный самолёт (который был выпущен с завода 14 февраля — прим. РВ) или будут установлены на очередную серийную машину российского предприятия.

Стоимость одного такого двигателя составляет порядка 2,5 млн долларов.

Эксперты портала пишут, что ранее в России рассматривался вопрос замены украинских двигателей на аналогичную франко-российскую силовую установку SaM146, однако по нему было принято отрицательное решение, так как эти двигатели имеют комплектующие из страны — члена НАТО.

В рамках госпрограммы вооружений РФ до 2027 года, российские военные могут купить до 16 самолётов-амфибий для размещения на всех четырёх флотах.