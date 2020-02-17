Шойгу оценил уровень оборонного сотрудничества России и Сербии

БЕЛГРАД, 17 фев — РИА Новости. Россия будет стараться сохранить темп сотрудничества с Сербией в военной сфере, которое вышло на принципиально новый уровень, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Сербии Александром Вулиным в Белграде.

«Взаимодействие оборонных ведомств России и Сербии вышло на принципиально новый уровень. Со своей стороны приложим все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития отношений в военной сфере», — сказал Шойгу.

Он поблагодарил Вулина за вклад в развитие военного сотрудничества между двумя странами.

«Нельзя не отметить серьёзную работу, проделанную за последние годы руководством республики и вами лично, по усовершенствованию системы безопасности и повышению обороноспособности страны», — сказал Шойгу.

«Сильная армия — гарант суверенитета государства. Граждане Сербии по праву могут гордиться своими вооружёнными силами», — заключил российский министр.