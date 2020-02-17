Диетолог: зеленый кофе не способствует похудению

Среди тех, кто старается следить за питанием, распространен миф о том, что кофе из зеленых зерен более полезен, поскольку может сжигать жир, снижать холестерин, улучшать кровообращение и способствовать восстановлению обмена веществ. Диетолог Александр Бурлаков рассказал, действительно ли это правда. В зеленых зернах кофе содержится большое количество хлорогеновой кислоты. После исследования, которое провел натуропат Линдси Дункан, была опубликована статья, в которой говорилось, что у добровольцев, употреблявших хлорогеновую кислоту, уменьшался вес, при этом они не меняли рацион и уровень физической активности. Но результаты этого исследования раскритиковали, а статья была отозвана, поскольку оказалось, что все критерии клинических исследований были нарушены. Стоит отметить, что в этом исследовании участвовали лишь 16 добровольцев. Читайте на Информинг.Ру: Диетолог назвала три причины включить в свой рацион бананы В ходе изучения хлорогеновой кислоты, которое было проведено в 2014 году, ученые выяснили, что это вещество может вызывать снижение систолического и диастолического артериального давления. Впрочем, эффект является умеренным и клиническое значение является неопределенным.

Позднее исследование, в котором участвовали 28 добровольцев, показало, что кислота не вызывает никаких изменений в индексе массы тела человека. Во время эксперимента добровольцы получали 140 мг хлорогеновой кислоты в день и плацебо.Проанализировав данные из 2 160 исследований, ученые установили, что потеря веса во время употребления хлорогеновой кислоты имеет маленький эффект. К тому же результаты исследований нередко кардинально отличились. Ученые пока однозначно не могут сказать, действительно ли кофе из зеленых зерен более полезен, чем традиционный. Поэтому советовать его пить регулярно людям с проблемами со здоровьем не стоит. Яндекс Дзен