В центре нашей галактики зафиксировали странные движения газа

Ученые провели очередное исследование, в ходе которого удалось обнаружить достаточно странное движение газа рядом с центром нашей галактики. Газовые облака, по предположениям экспертов, могут указывать путь к черным дырам, которые относятся к категории неуловимых. Стоит отметить, что достаточно долгое время специалисты не были уверены в том, что такие черные дыры существуют на самом деле, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COMВ самой середине Млечного Пути вращаются огромные газовые облака, масса которых в десятки тысяч больше, чем Солнце. При этом они смотрят в то место, где ничего нет, хотя на самом деле там должен быть какой-то объект. Самым правдоподобным объяснением данной ситуации является наличие спокойной черной дыры, которая пребывает в неактивном состоянии и поэтому не излучает радиации. Обнаружить черные дыры достаточно сложно, поэтому специалисты ищут эффекты, указывающие на их расположение в непосредственной близости от объектов, на которые они воздействуют. Астрофизик Shunya Takekawa на сегодняшний день занимается изучением движения газовых облаков, обнаруженных в центре Млечного пути, чтобы найти ответы на возникшие вопросы.Стоит отметить, что в 2003 году ученые зафиксировали огромный всплеск излучения, который постепенно исчезал в течение десяти лет. В данном случае речь может пойти о черной дыре промежуточной массы.