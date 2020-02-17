В испанской пещере нашли странные рисунки возрастом 15 тысяч лет

В одной из пещер в Испании на стенах нашли странные рисунки. Предположительно, их возраст составляет примерно 15 тысяч лет. На стенах присутствуют рисунки самых разных животных, а также абстрактные символы, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Эксперты обращают внимание на то, что рисунки не наносились с помощью краски. Их вырезали в достаточно мягкой горной породе. Всего насчиталось более ста изображений. Некоторые рисунки все еще остаются непонятными и ученые планируют разгадать их значение. Они предполагают, что данные изображение имеют какое-то отношение к культам, которые тогда присутствовали на территории древней Испании. Стоит отметить, что открытие было сделано совершено случайно. Изображения нашли в пещере под названием Фонт-Мажор, расположенной в Южной Каталонии. Там достаточно много раз находили старинные артефакты. Часть из них имела возраст более 300 тысяч лет. В 2019 году пещера была затоплена. После того, как сошла вода, эксперты решили проверить, не пострадала ли сама пещера. Именно тогда и были найдены непонятные рисунки. Скорее всего, именно в этой пещере когда то было святилище древних жителей Иберии.