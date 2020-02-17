Повелитель холода Олег Резанов пролежал 13 минут в снежной гробнице

Последний трюк смельчака Олега Резанова заключался в том, что его похоронили в снегу без защитной одежды. 47-летний мужчина, родом из Калининграда, попытался совершить экстремальный подвиг выносливости на улице в Якутске при температуре ниже -32C, в то время как толпа зрителей и журналистов смотрела на него.Одетый только в шорты и с полотенцем, закрывающим лицо, Олег лег в яму, вырытую в снегу и льду, покрывающем реку Лену, прежде чем волонтеры сгребли больше снега на него.После того, как он был полностью похоронен, они даже облили его водой, чтобы было больше льда.В общей сложности, он продержался 12 минут и 52 секунды в своей снежной гробнице, прежде чем сотрудники скорой помощи быстро переехали, чтобы выкопать его. Невероятно, но он смог встать почти сразу же.

Он объяснил, что во время этого трюка находился в каком-то трансе.- Я дважды вдохнул, когда меня хоронили, — сказал он. — Больше я ничего не помню. Я периодически слышал какие-то звуки, очень далекие. Но когда они сказали «12 минут», я это отчетливо услышал.»Я был потрясен, что справился. Я доволен результатом. Никто не верил, что такое возможно.- Испытывая себя, я изучаю, чего может достичь человек. Я хочу понять, кто я, почему я здесь и каков мой будущий путь. Именно преодоление испытаний дает мне понимание того, кто я есть.»