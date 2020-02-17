Древние цивилизации использовали звук для общения с умершими

Доисторический некрополь на Мальте дает ключ к древнему использованию звука и его влиянию на деятельность человеческого мозга и он показывает, что древние цивилизации использовали акустику для изменения сознания и общения с умершими.Хорошо известно, что древние цивилизации связывали особый звук со священным знанием. Они изолировали эти гиперзвуковые места от мирской повседневной жизни и придавать им большое значение, потому что ненормальное звуковое поведение подразумевало божественное присутствие.Это особенно верно для Майя и ацтеков, о чем свидетельствует чирикающий шум пирамиды Кукулькан в Чичен-Ице и ужасающий ацтекский свисток смерти, обнаруженный на скелете жертвенного человека, найденного перед храмом их бога ветра.Еще один пример того, как древние цивилизации использовали звук для изменения сознания и общения с умершими, — это Мальтийский Гипогей Аль-Сафлини.Ал-Сафлини и его таинственное звуковое явление расположен в городе Паола, Мальта. Неолитическая подземная структура датируется периодом Сафлини (3300 – 3000 гг. до н. э.). Считается, что это было святилище и некрополь, поскольку археологи обнаружили более 7000 скелетов.Одна из его комнат, известная как” Комната оракула», имеет легендарную репутацию исключительного звукового поведения Комната представляет собой звуковую камеру, вырезанную с закругленной внутренней поверхностью. В результате возникает эхо, которое отражается по всему гипогею.Стоять в Гипогее-все равно что находиться внутри гигантского колокола. В определенных местах человек чувствует, как звук вибрирует в костях и тканях, а также слышит его в ушах.Слово, произнесенное в комнате Оракула, усиливается во сто крат и слышится во всем здании.А теперь представь себе, как заговорил оракул, и слова его с грохотом пронеслись по темному и таинственному месту с устрашающим впечатлением.

Так что же происходит в комнате оракулов?

Мужской голос, произносящий заклинания в диапазоне 70-130 Гц, мог превратить весь храмовый комплекс в комнату для вызывания транса, которая, могла стимулировать творческий центр человеческого мозга.На этих резонансных частотах даже небольшие периодические движущие силы могут производить колебания большой амплитуды, поскольку система хранит энергию колебаний.Эхо отскакивает от твердых поверхностей и соединяется, прежде чем они исчезнут.Эта высокоэффективная акустическая технология позволила древним людям изменять сознание и как физиологическое, так и психологическое поведение тех, кто подвергался ей.

Как и почему древние люди использовали звук?

Международная группа ученых недавно раскрыла древнюю тайну комнаты Оракула в Мальтийском Гипогее Хал Сафлиени.Как было продемонстрировано в новом научном исследовании, каждый человек имеет свою индивидуальную частоту активации, всегда между 90 и 120 Гц.Во время тестирования глубокий мужской голос, настроенный на эти частоты, стимулировал резонансное явление во всем подреберье, создавая эффект охлаждения костей.Сообщалось, что звуки отдавались эхом в течение 8 секунд.Археолог Фернандо Коимбра сказал, что он почувствовал, как звук пересекает его тело на высокой скорости, оставляя ощущение расслабления. Когда это повторилось, ощущение вернулось, и у него также была иллюзия, что звук отражается от его тела к древним красно-охристым картинам на стенах.Можно только представить себе этот опыт в древности: стоя в темноте и слушая ритуальное пение, в то время как слабый свет мерцал на костях умерших близких. Те же самые люди также разработали полный солнечный календарь с выравниванием солнцестояний и равноденствий, которые все еще функционируют сегодня в одной из наземных мегалитических структур.Нет никаких сомнений, что сложная школа архитектурных, астрономических и аудиологических знаний существовала уже за тысячу лет до того, как египтяне начали строить пирамиды.Люди в прошлом неолита на Мальте обнаружили акустические эффекты Гипогея и испытали их как экстраординарные, странные, возможно, даже странные и “потусторонние”. Может, они пытались поговорить с нашими инопланетными братьями?