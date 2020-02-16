Самолёт «Аэрофлота» чуть не упал на жилые дома при посадке

Трагедии удалось избежать только чудом.

18 декабря 2019 года Boeing 777 «Аэрофлота» выполнял рейс из Шанхая в Москву. Около 16:00 несколько жителей подмосковной Лобни увидели, как самолёт чуть не врезался в жилые дома, сообщила Baza.

Погодные условия в тот день были плохие: около аэропорта был сильный туман. По словам очевидцев, сначала они заметили Boeing только из-за слишком сильного рёва двигателей. Самолёт неожиданно вылетел из тумана — борт шёл очень низко; очевидцам казалось, что до посадки всего несколько секунд, хотя от Лобни до Шереметьево ещё пара километров.

По словам очевидцев, самолёт летел прямо в дома на улице Юности, и только в последний момент Boeing поднял нос и ушёл на второй круг. Жителям Лобни не почудилось — ситуация с бортом «Аэрофлота» была очень серьёзной, в Росавиации сразу начали проверку.

Оказалось, что при заходе на посадку в Шереметьево у самолёта сработала система предупреждения о близости земли — GPWS. Именно её сигналы специалисты обычно видят в конце расшифровки чёрных ящиков — она сигнализирует об опасном сближении с землёй.

Слишком резкое снижение самолёта «Аэрофлота» произошло из-за захвата «ложной глиссады» — такое иногда случается, поэтому экипаж должен самостоятельно наблюдать за заходом на посадку в целом и уровнем высоты полёта. 18 декабря пилоты по каким-то причинам потеряли контроль над самолётом и смогли поднять его лишь за несколько секунд до катастрофы.

Происшествие действительно было нештатным. «Аэрофлот» уволил командира Боинга 777, второму пилоту объявили выговор. Кроме того, все пилоты Боингов 777 «Аэрофлота» после происшествия в Лобне должны пройти дополнительную тренировку на тренажёре, а диспетчеров призвали внимательнее наблюдать за снижающимися самолётами и информировать командира о слишком низкой высоте.

Ранее «Аэрофлот» заставил бортпроводников убирать салон после рейсов.