Эрдоган назвал целью Турции в Идлибе предотвращение гибели 4 млн человек

«Целью того, что мы делаем в последнее время в Идлибе, является предотвращение гибели четырёх миллионов угнетённых людей, которые находятся там под угрозой бомбежек режима (Турция так называет официальные власти Сирии – ред.)», — сказал он. Президент отметил, что его страна «ставит перед собой цель останавливать кровопролитие, страдания и слёзы везде, где они есть, от Ливии до Йемена», передаёт ТАСС.

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные в январе предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Напомним, что10 февраля Эрдоган вновь заявил о гибели турецких военных под Идлибом. В ответ турецкие военные нанесли удары по более чем 120 целям сирийской армии. В Анкаре также сообщили о переброске в этот район дополнительных подразделений. Ранее в Анкаре уже прошли консультации российских и турецких военных дипломатов по Идлибу, в Москве рассчитывают на продолжение контактов.