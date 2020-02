Дочь Алсу Микелла Абрамова исполнила вальс Шопена в консерватории

Дочь Алсу восхитила поклонников исполнением вальса Шопена в консерватории. Фрагмент своего выступления Микелла Абрамова опубликовала в Instagram.

Как и ее звездная родительница, 11-летняя девочка поет и играет на некоторых музыкальных инструментах. Кроме этого, она уже успела освоить укулеле и много раз делилась с фолловерами видео домашних репетиций. В школе дочь певицы посещает занятия по игре на фортепиано, а недавно она выступила в консерватории, исполнив вальс Шопена. Наследница Алсу удостоилась аплодисментов зрителей, присутствующих в зале, а в комментариях под опубликованным роликом ее похвалила Диана Хитарова, которая в свое время была звездой детского конкурса от «Первого канала». Также поклонники остались в восторге от перформанса юного кумира.

Некоторое время назад тембр голоса и вокал Микеллы Абрамовой оценил Игорь Николаев. В 8-м сезоне «Голоса» наследница Алсу не только успешно прошла «слепые прослушивания» и попала в команду к Светлане Лободе, но и дошла до финала проекта.

#МикеллаАбрамова Московская Государственная Консерватория им П.И Чайковского 🎹🎼

