Мария Кожевникова переживает за больного сына Василия

Не так давно Мария Кожевникова сообщила поклонникам, что она и ее дети заболели. Сейчас актриса большего всего переживает за 2-летнего сына Василия, организм которого начал сдавать.

Тяжелее всего приходится мальчику, ведь на днях его вместе с матерью госпитализировали с повышенной температурой тела. По словам Марии Кожевниковой, она с детства не любит больницы, а ее наследник также тяжело перенес заболевание и поездку в клинику. Домашнее лечение в борьбе с вирусом не принесли должного результата, поэтому у знаменитости не было другого выхода. Она до последнего не теряла надежду, что 2-летний сын сможет выздороветь без использования антибиотиков, однако через несколько дней стало ясно, что без лекарств не обойтись. При этом артистка не теряет положительного настроя.

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Кроме этого, Кожевникова посетовала на то, что в современных медицинских учреждениях начали запрещать традиционные ртутные градусники, заменив их электронными. Сама звезда не верит таким приспособлениям, так как из своего опыта знает, что во многих случаях они показывают неправильную температуру тела.