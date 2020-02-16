Анна Семенович раскритиковала опубликовавших ее фото с «тройным» подбородком журналистов

В соцсетях появилось фото Анны Семенович с «тройным» подбородком. Певицу рассердило подобное поведение журналистов, за что она принялась их критиковать.

Знаменитость никогда не скрывала, что не обладает идеальной фигурой, но изъянов в ней она также не стесняется. При этом Анна Семенович тщательно редактирует свои снимки перед публикацией в Instagram. В недавнем интервью репортеры запечатлели артистку не в самом выгодном для нее свете, поскольку в кадре она позировала с лишним весом в области живота и так называемым «третьим подбородком». Журналисты довольно быстро распространили не самое лучшее фото звезды по интернету, указав на заметные проблемы с фигурой. Похоже, эта ситуация рассердила исполнительницу, так как она разместила тот самый сюжет на своей странице.

READ Самый богатый человек продал акции своей компании на 1,7 миллиарда долларов

В подписи к посту Семенович заявила, что не является обладательницей стройного тела, однако считает себя нормальной и красивой женщиной. По словам представительницы эстрады, у нее точно нет третьего подбородка, что видно на снимках СМИ. Певица призвала прессу знать меру и не преувеличивать.