Врач перечислила возможные причины выпадения волос

С проблемами выпадения волос сталкивается почти каждая вторая девушка, но причины могут быть разными. Покров на коже головы может поредеть вследствие сильного стресса, гормональной перестройки, нехватки определенных витаминов и микроэлементов, болезней внутренних органов.Проблемами выпадения волос занимается врач-трихолог и направляться надо к нему, чтобы выяснить причину. Что нужно обследовать при выпадении волос? Врач общей практики Оксана Казакова говорит, что часто волосы начинают лезть, если организму не хватает железа. Проверить это можно, сдав общий анализ крови. Получив результаты, надо обратить внимание на уровень гемоглобина. В биохимическом анализе стоит проверить железо и ферритин.

Читайте на Информинг.Ру: Специалист рассказала, в какой рыбе больше всего ртутиВолосы могут выпадать и при дефиците витамина Д. Если у врача возникнут подозрения, он назначит специальный анализ именно на измерение уровня этого витамина.Другие распространенные причины стремительного выпадения волос — дефицит микроэлементов магния и кальция, нехватка витамина В12 и фолиевой кислоты, гормональные нарушения, нарушения работы щитовидной железы.Все они определяются по анализам крови, говорит врач.Параллельно стоит обратить внимание и на графу лейкоциты и СОЭ. Если они повышены, можно говорить о скрытом воспалительном процессе в организме.Оксана Казакова говорит, что беременные женщины не должны беспокоиться — в интересном положении волосы нередко выпадают. «Волосопад» может наблюдаться и при лактации.Спровоцировать проблему способны некоторые лекарственные средства, в том числе оральные контрацептивы, ретиноиды, а также препараты, замедляющие свертывание крови.Причина выпадения волос может быть и в микозах — в этом случае следует обратиться к дерматологу. Яндекс Дзен

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