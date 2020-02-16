Китайские вирусологи рассказали, откуда взялся коронавирус

Китайские вирусологи уверены в том, что опасный вирус начал распространяться из-за исследований в секретной лаборатории, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Китайское правительство рассказывало о том, что вспышка коронавируса началась в Ухане на рынке. При этом ученые утверждают, что вирус мог быть специально разработан в Уханьском центре контроля заболеваний. Ученые Ботао Сяо и Лей Сяо выложили результаты своего исследования, в котором говорилось, что в секретной лаборатории проводили опыты на животных. В том числе на летучих мышах. Также в докладе рассказывается о неком исследователи Дж. Х. Тянь, который неоднократно подвергался нападению летучих мышей, а их кровь попадала ему на кожу. В результате этого ученый сам себя помещал на карантин на 28 дней после нападения летучих мышей. Лаборатория находится всего в 280 метрах от известного Уханького рынка. Также рядом расположена больница Союза, где и произошло заражение группы врачей.В отчете еще рассказывается о второй лаборатории, расстояние к которой от рынка составляет 12 километров. Именно эта лаборатория сообщила, что подковообразные летучие мыши являются переносчиками опасного коронавируса.