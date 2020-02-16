Интересные факты о животных 2

Share Tweet Share Share Email CommentsПо статистике, если на человека напала акула, то у его шансы на выживание более 90%. По той же статистике, вероятность нападения акулы на человека намного ниже, чем вероятность нападения коровы.И еще один факт об акулах: если акула поплывет вверх животом, то она рискует потерять сознание и впасть в кому.

Самки бегемотов выкармливают детенышей молоком гламурного розового цвета.

У хамелеона длина языка превышает длину тела.

Бородавки на жабах – это вовсе не бородавки, а железы, выделяющие токсины.

У верблюда с пачки «Camel» есть имя: Старый Джо.

Самцы оленя к концу декабря сбрасывают рога. Так что олени, запряженные в сани Санта-Клауса либо самки, либо кастраты.

Кошек бесполезно кормить сладостями: они не способны ощущать сладкий вкус.

Знаменитый лев, снимвшийся для логотипа кинокомпании «Метро-Голдвин-Майер»на следующий день после съемок загрыз своего дрессировщика.

Если крыс запустить в лабиринт и включить им классические записи, то они найдут выход намного быстрее, чем в абсолютной тишине.

Беременность у самки африканского слона длится целых двадцать два месяца.

Когда дельфины спят, то закрывают только один глаз.

Размеры сердца белого кита сопоставимы с размером автомобиля «Фольксваген Жук».

У бобров рост зубов не прекращается никогда.

Тараканы могут до 9 дней жить без головы. После этого они умирают от голода. Кроме того, у этих насекомых 18 коленей, причем энтомологи предполагают, что на самом деле их еще больше.

Самым древним существом на Земле является рыба oilus vulgaris. Интересно, что обитает она только неподалеку от нефтяных месторождений.

Слово «горилла» переводится как «очень волосатая женщина». Именно так этих приматов назвал карфагенский мореход Ганнон в 480 году до н.э.

Единственное живое существо на планете, способное вывернуть наизнанку собственный желудок, – это морская звезда.

Если держать золотую рыбку в абсолютной темноте, через некоторое время она сменит свой цвет на белый. Считается, что верблюды могут находиться без воды дольше, чем другие животные. На самом деле крысы и жирафы в этом вопросе круче любого верблюда.

Моллюски за свою жизнь неоднократно меняют пол.

Когда маленький жирафик появляется на свет, он падает из материнской утробы с высоты примерно в два метра.