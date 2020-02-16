Forbes нашел нового российского миллиардера

Британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцем из России Николаем Сторонским, завершил очередной раунд финансирования и привлек $ 500 млн, увеличив свою оценку до $ 6 миллиардов. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, официально о новом раунде будет объявлено на следующей неделе. Тем не менее Forbes уже написал, что благодаря этому раунду состояние Сторонского превысит $ 1,6 миллиардов.

По данным источника Forbes на венчурном рынке, Сторонский начал искать финансирование в конце прошлого года, и ему поступило несколько предложений от венчурных фондов. Его состояние на апрель 2019 года оценивалось в $ 500 миллионов.

Forbes пишет, что в новом раунде основным инвестором выступает инвестиционная компания Technology Crossover Ventures (TCV), также деньги были получены от фонда Bond Capital, основанного венчурным инвестором Мэри Микер. Один из существующих инвесторов финтех-стартапа — Ribbit Capital — также принял участие в раунде. Всего Revolut привлек $ 500 млн, продав новые акции.

Revolut был основан в 2015 году в Великобритании Сторонским и Владом Яценко. Продукты финтех-стартапа нацелены на экспатов или туристов, которые зачастую оплачивают покупки в иностранной валюте. Это карта и приложение, которые позволяют экономить при конвертации валют при совершении платежей. Карта привязана к нескольким десяткам счетов в различных валютах. Если валюты, в которой расплачивается пользователь, на соответствующем счете не хватает, идет конвертация с другого счета по межбанковскому курсу, который выгоднее, чем курс платежных систем или розничного банка.