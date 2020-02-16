Chevrolet Niva появилась у дилеров Lada

«АвтоВАЗ» не стал дожидаться «смены имиджа» и окончательной интеграции Chevrolet Niva в свой модельный ряд и уже сейчас запустил продажи внедорожника в дилерских центрах LADA. Фотография «ШНивы», стоящей в одном из автосалонов LADA, появилась в группе «For Friends & Для Друзей» соцсети «ВКонтакте».

Как отметил автор поста, внедорожники по-прежнему продаются с эмблемой Chevrolet, но на стойке прайс-листа уже стоит название LADA. Свой неактуальный шильдик на фирменную вазовскую ладью модель сменит в августе 2020 года – тогда же она переживет первый за 10 лет рестайлинг и пополнит модельный ряд LADA с новым названием LADA Niva.

Ранее стало известно о том, что с 2020 года «АвтоВАЗ» будет параллельно выпускать сразу два внедорожника: и LADA Niva, и классическую LADA 4×4. Надпись «Chevrolet» из шапки официального сайта Chevrolet Niva, как сообщали «Автоновости дня», уже исчезла.

Напомним, в декабре 2019 года «АвтоВАЗ» подписал соглашение с General Motors о выкупе у американской компании 50% акций (вместе с торговой маркой Niva) их совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ», которое перейдет под 100% контроль российского автогиганта. Финансовая сторона сделки пока не раскрыта.