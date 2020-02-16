Второе Послание Лесника — I

Предупреждение. Данный рассказ является моей фантазией, все события и обстоятельства, даже если они до ужасающей точности повторяют ваши, вымышлены, а совпадения, которых в рассказе может оказаться достаточно много, абсолютно случайны. При продумывании и написании рассказа у меня не было умысла сделать вам что-то плохое, также не было умысла сделать для вас что-то хорошее. Цель была только одна: доставить вам потребительское удовольствие, которое вы получаете, просто потребляя «познавательную» информацию с целью ощутить причастность к чему-то важному, значимому, полезному, что придаст вам дополнительное ощущение значимости вашей жизни и подарит иллюзию развития и «поумнения». Те из вас, кто смог обмануть себя и поверить в то, что им НЕ нужна такая иллюзия, воздержитесь, пожалуйста, от чтения рассказа. В противном случае автор не несёт никакой ответственности за возможные побочные эффекты.

Друзья, вашему вниманию предлагается продолжение пародии на всякие такие обращения, поданные как будто бы от лица очень влиятельных людей или могущественных существ, а также людей, с ними общавшихся. Все вы прекрасно понимаете, что такой формат отлично подходит для манипуляций и нередко даже на основе подобных текстов образуются целые секты или сообщества верующих в их создателя и, как следствие, в истинность его слов (ещё один яркий пример, кроме уже упомянутых в Первом Послании: «Анастасия», породившая большую группу сект) . В очередной раз показываю вам как легко и просто любой из вас может написать подобный текст, не сильно напрягаясь.

В первой части я применил ряд классических манипуляций и способов убеждения читателя, в этой части постараюсь не только применить те же приёмы более аккуратно и эффективно, но также и добавить другие техники воздействия. Наслаждайтесь.Важное предупреждение. Начав читать этот рассказ, вы должны обязательно полностью завершить чтение, то есть дойти до самых последних слов «Послесловия» (но НЕ обязательно за один день, время не важно). Дело в том, что в рассказе содержится множество серьёзных приёмов манипуляции и если вы втягиваетесь в эту игру, то можете серьёзно пострадать, не выйдя из неё правильно, а ключи для правильного выхода будут доступны только тем, кто прошёл игру полностью: от первого до последнего слова. Если вы застрянете на середине, то серьёзно рискуете своей психикой, поэтому как бы неприятно вам не стало где-нибудь на середине или ближе к концу, я прошу: обязательно дочитайте до конца, чтобы освободиться от наваждения. Если у вас нет серьёзного намерения пройти игру полностью, не начинайте её, потому что уровень манипуляций настолько высокий, что вы можете его даже не заметить и не понять, что вляпались по полной программе. Вообще говоря, вы каждый день играете в подобные игры, когда читаете чьи-то познавательные заметки, поэтому я поначалу и не собирался делать какие-то предостережения, однако потом понял, что в данном случае есть серьёзное отличие: дочитав до конца внимательно, вы гарантированно избавитесь от возможного наваждения, согласитесь, таких гарантий вам мало кто даст. Более того, получив последний ключ от самой главной двери, за которой находится главный смысл всего моего труда в этом блоге, вы узнаете страшную тайну всего вашего общества, проблему, от которой я и пытаюсь вас предостеречь. И когда вы узнаете эту вашу проблему, вы обрадуетесь, что я наконец-то завершил свою публичную деятельность. Но дойти до главной двери нужно правильно, последовательно.

Я предупредил. И да, если вам не исполнилось 18, закройте текст, вам читать рассказ строго запрещено этим вашим законом.

Магия

Здравствуйте, дорогие мои, Первое Послание было оглашено мною чуть менее трёх ваших земных лет назад. За этот период вы успели отправить в ноосферу множество самых разных вопросов по поводу его содержания. Значительная часть таковых происходит из-за вашей собственной невнимательности, то есть фактически вы спрашиваете то, что прямым текстом описано в Послании. Меньшее количество вопросов появилось по причине вашего желания получить всё готовое сразу, не прилагая к этому сопутствующих усилий. Ответы на такие вопросы также есть в тексте Послания, но уже, что называется, «между строк». Подать эти ответы прямо невозможно всё по тем же причинам, которые совершенно ясно описаны в тексте. Однако есть некоторые вопросы, их очень мало, ответы на которые мне действительно хочется дать. Моё Второе Послание ответит на все ваши вопросы о тех, кого вы по недоразумению называете Хозяевами Земли и Мировой Закулисой. Ваши познания в этом вопросе настолько ничтожны, что многие из вас даже не видят разницы между упомянутыми двумя сущностями и так называемым Глобальным Предиктором, считая, будто это одно и то же. По причине этого чрезвычайного невежества с вашей стороны, весьма пагубного для вашего будущего, мне было позволено хоть немного осветить данную тему. Попутно я расскажу о теории заговора, о других способах порабощения людей и о том, как можно всему этому противостоять. Но даже не это станет главным, наиболее важная информация, косвенно касающаяся Глобального Предиктора, но всё же имеющая самостоятельное значения, изложена в последней части. С уверенностью могу сказать, что Второе Послание не имеет смысла без этой последней части, ради которой я его и оглашаю.

Правила всё те же: я не скажу вам ничего нового. Всё сказанное уже известно людям и каким-либо способом заложено в вашей культуре. Моя задача состоит лишь в том, чтобы подать эту информацию в достаточно удобном для большинства из вас виде: популярно-описательно, не вдаваясь в глубокую аргументацию (она всё равно не поможет тем, кто не хочет думать и не нужна тем, кто умеет это делать), приводя простые и содержательные примеры.

Разговор о Мировой Закулисе будет длинным и начнётся издалека. Дело в том, что понять эту сущность невозможно без понимания некоторых важных явлений вашего мира. Вам может показаться странным, но нам придётся начать с изучения магии. Да-да, именно так, если вы не понимаете природы магии, разобраться в основной теме моего Послания совершенно не получится. Далее мы изучим природу и сущность эгрегоров, перейдём к психодинамике общества и так называемой «визуализации», то есть материализации желаний или устойчивых тенденций. И вот только после этого можно будет раскрыть основную тему, а затем завершить её той важной информацией, без которой основная тема не имеет смысла. Приняв этот план изложения, давайте двигаться дальше.

Магия — это совсем не то, что вы привыкли под ней понимать. Материалистическая в своей основе культура вашего общества напрасно разделяет привычную физическую жизнь и «необычные» явления, сопровождающие её, которые никак не получается объяснить «научно». К слову сказать, нельзя какими-либо методами объяснить то, что выходит за границы их чувствительности, но прекрасно осознающие этот факт учёные почему-то до сих пор не догадались применить данное правило к своей методологии науки. Ничего страшного, есть другие люди, которые об этом уже догадались, по какой причине я и владею таковым знанием. Сейчас я поделюсь им с вами.

Итак, страшная тайна, которую вы сами же от себя и спрятали, состоит в том, что магия — это воздействие на физическую реальность. Вот и всё определение, как видите, оно простое и понятное, и нет здесь никакой мистики и сверхъестественного.Допустим, вам нужно забить гвоздь. Вы берёте гвоздь, молоток, прикладываете гвоздь остриём к желаемому предмету — и совершаете несколько магических актов, выраженных в виде низкочастотных вибраций «волшебного» молотка, каждая из которых приближает вас к желаемому конечному результату через последовательность соударений, получающихся в результате этих вибраций. Допустим, другой человек на вашем месте поступил бы иначе: взял волшебную палочку, помахал бы ею и посредством физических вибраций воздуха, сопровождающих произнесение заклинания, точно также вдавил бы гвоздь в желаемый предмет. Есть разница? На самом деле нет, просто первый способ знаком почти каждому из ныне живущих людей, а второй — только единицам из вас. Именно второй способ вы бы назвали магическим, а в действительности таковыми являются оба, просто второй вы не можете объяснить с помощью методов, которые изучали в школе и посредством личного весьма ограниченного опыта, также полученного в рамках довольно примитивной культуры вашей цивилизации, которую можно смело назвать первобытной по сравнению с предшествующей ей, если говорить именно о способности к магии.

Для того чтобы лучше понять этот важный момент — что нет разницы между двумя описанными способами забивания гвоздя, — вообразите себе представителя какого-нибудь замкнутого на себе самом племени из тех, что ещё можно встретить на островах Мирового Океана. Они практически не видели вашей цивилизации, а потому любой ваш гаджет типа смартфона, через который можно общаться друг с другом на расстоянии с аудио- и видеосвязью, будут воспринимать также как вы восприняли бы второй способ забивания гвоздя. Теперь представьте себя на их месте и человека, который приплыл к вам на остров с пневматическим молотком, скрепляющим деревянные конструкции в «одно касание». Чем не магия? Будь вы дикарём, для вас это было бы тоже самое, что для «цивилизованного» человека волшебная палочка в руках представителя какой-нибудь более развитой цивилизации, например, той, чей космический корабль наблюдает сейчас за театром абсурда на вашем голубом шарике. Но об этом абсурде вы узнаете чуть позже, когда мы изучим основную тему. Тогда сами всё и увидите.

Вообще это довольно хороший способ осознать границы своих представлений, когда вы ставите себя на место какого-либо представителя первобытного племени или средневекового учёного, и, зная и понимая больше, сравниваете себя настоящего с собой-воображаемым из прошлого. И вот подобно тому как средневековые учёные заблуждались в таких элементарных вопросах, которые теперь знает каждый школьник, вы-настоящий, современный и опытный человек заблуждаетесь в отношении тех вещей, о которых мы будем разговаривать в этом Послании. Поверьте, я смотрю на вас примерно так же, как вы смотрите на мракобесие, царившее в головах первобытных племён. Хотя вы при этом считаете себя образованными и цивилизованными людьми. Будь вы действительно образованными, не задавали бы такие вопросы.

Есть и другой приём, позволяющий увидеть границы своих способностей. Это применение аналогии с маленькими детьми. Представьте ребёнка, который только начинает учиться играть с конструктором. Вы показали ему, что две детальки можно соединить и разъединить. Ребёнок это увидел, взял две детальки и поднёс друг к другу, ожидая, что сейчас они будут соединены. Но не тут-то было, формальное прикладывание их друг к другу не приносит ожидаемого результата. Ребёнок не понимает, что шипы одной детали должны войти в зацепление с пазами другой. Вы показываете ему всё сначала, ребёнок смекает, что нужно «надавить». Он берёт детальки, давит их во встречном направлении друг в друга, но ничего не происходит, потому что шипы не входят в пазы, детальки нужно немного развернуть. С какого-то раза ребёнок всё-таки начинает понимать что к чему, и вот он уже умеет соединять детальки. Научился ли он? Это нетрудно проверить — дайте ему детальки посложнее, где шипы и пазы расположены более сложным способом и нужно проявить чуть больше сообразительности, чтобы выполнить надлежащее соединение. И вот ребёнок уже не может их соединить. Почему? Потому что не понимает общего принципа, он научился только очень хорошо подражать вам для соединения простых деталей, но так и не понял как это происходит в принципе. Теперь представьте, что вы решаете некоторую жизненную задачу. Так вот, когда вы её решаете, я смотрю на вас как вы — на этого ребёнка, который никак не может понять, что такое шипы, пазы и каким образом всё должно держаться. Вы пытаетесь где-то «надавить», где-то «присоединить», где-то «схитрить», где-то «своровать», где-то «обмануть себя», и так далее. Выглядит это в точности так, как перед вами выглядит этот ребёнок. Вам также очевидно, что он пока не понимает принципа соединения, как мне очевидно, что вы ещё не понимаете принципов жизни. Вот поэтому вы не можете решить свои жизненные проблемы, вы их не решаете, вы просто долбите детальками своей жизни друг в друга в надежде получить желаемое зацепление, даже не понимая как вообще оно должно осуществиться. Вот поэтому вы не можете решить и куда более простые задачи: преодолеть гравитацию, телепортироваться, забить гвоздь силой мысли. Вы не понимаете общего принципа. Впрочем, у вас есть одно неплохое оправдание. Ведь согласитесь, ребёнку хотя бы показали, что детальки можно соединить и он чисто формально пытается повторить сопутствующее этому акту действие, а вам никто не показал, как выглядит антигравитация и телепортация…. хотя стойте. Разве? Хм… квантовая телепортация — её вы видели, как электрон мгновенно исчезает в одном месте и появляется в другом — видели. Как свет относительно спокойно преодолевает земное притяжение, и хотя это ещё не антигравитация, но сам факт возможности света двигаться с одной и той же постоянной скоростью в вакууме НЕ зависимо от того, какие препятствия и замедления он испытал до этого (двигаясь через разные виды замедляющих его веществ перед тем как покинул Землю) должен был навести на какие-то мысли, не так ли? Почему он снова набрал высокую скорость после выхода из атмосферы? Ищите нужные шипы, пазы, и думайте как можно вставить одно в другое. Что касается других проблем, возникающих в жизни, то и здесь у вас перед глазами есть ВСЕ необходимые образы и примеры. Существует огромная кладезь культурного наследия, заглянув в которое вы можете увидеть ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ваши жизненные ситуации и по сотне вариантов их развития во всех воображаемых для вас вариантах развития сопутствующих событий. Но нет, каждое ваше новое поколение думает, что предки были «какими-то идиотами» и решали «не те» задачи. Но давайте же теперь после этой короткой воспитательной порки перейдём ближе к делу.

Самым важным для понимания магии является то, что материя может принимать очень разные формы, подавляющую часть которых вы вообще не способны сейчас воспринимать одинаково, а потому и отношение к этим формам материи у вас различное. Всё то, что вы можете потрогать руками у вас обычно не вызывает сомнения, а потому вы не воспринимаете в качестве магии какое-либо воздействие такой материи на аналогичную ей. Например, забивание гвоздя молотком в деревянную доску — это хороший пример такой магии, которая для вас кажется обычным физическим процессом. Точно таким же по сложности является процесс запуска ракеты в космос, потому что в этом процессе всё совершенно аналогично: некая осязаемая вашими органами чувств материя воздействует на другую такую же «понятную» материю — и происходит полёт. Другой вопрос, что управление подобным магическим актом кажется гораздо более трудным, чем управление молотком, однако в действительности оба процесса совершенно равноправны в плане квалификации в сфере воздействия на материю, то есть они одинаково примитивны. Более интересные и сложные вещи начинаются дальше.

Ваши глаза способны воспринимать определённое излучение, которое тоже является материей. Эта материя воздействует на материю в ваших глазах — и после определённых (и тоже материальных) преобразований в мозгу вы можете видеть изображение. Такой вид магии современному человеку также понятен и уже удивления не вызывает, хотя он сложнее, чем запуск ракеты или забивание гвоздя. Однако есть варианты взаимодействия материи, которые вами воспринимаются именно как сверхъестественные, то есть именно такое взаимодействие вы называете магическим: «антигравитация», движение предметов «силой мысли» на расстоянии, телепортация, визуализация, различные биополевые взаимодействия и многое другое.

К сожалению, ваш уровень нравственности ещё недостаточно высок для того, чтобы можно было преодолеть гравитацию или телепортироваться на огромные расстояния. Есть такой Глобальный Закон, который гласит, что всякое знание даётся только тем существам, способным его воспринять, которые гарантированно не смогут применить это знание для нанесения серьёзного вреда окружающему их миру. Этот закон называется «Защита от дурака». Ваша нравственность породила именно такую науку, которая ограничивает вам возможность полётов в космос на далёкие расстояния. Эта же нравственность позволяет вам убивать друг друга атомным оружием, способным быстро и надёжно разорвать в клочья всю нашу планету. Я говорю «нашу», потому что в определённом смысле я тоже являюсь частью той жизни, которая привязана к Земле, хотя так сильно как вы я к ней не привязан. Будь ваша нравственность ближе к Праведности Вседержителя, ваша наука пошла бы по другому пути развития, вы не смогли бы создать атомное оружие, однако уже давно побывали бы на нескольких ближайших к вам звёздах, расстояние до которые вы по своему скудоумию вычислили неправильно. В действительности они гораздо ближе, но это обстоятельство вам всё равно не поможет. Вернее сказать, не сами они объективно ближе, а «становятся» намного ближе как только начинаешь к ним приближаться с определённой скоростью и, что также важно, с определёнными намерениями.

Итак, я объяснил вам, почему многие вещи из сферы магии вы не готовы услышать и это даёт мне право не обсуждать их совсем, а просто упомянуть. Я не буду говорить про: антигравитацию, телепортацию, преодоление этой вашей «скорости света», извлечение энергии из эфира и прочие такие вещи, которые уже описаны вашими писателям-фантастами. Они взяли эту информацию из ноосферы и выразили как сумели в своих рассказах, хотя должен признаться, все они очень далеки от реального описания этих процессов, доступных другим цивилизациям. Некоторые другие формы магии вообще никогда и нигде в вашей культуре описаны не были, у них даже нет названий и не существует таких образов, которыми я мог бы воспользоваться для их описания. Это такие акты передачи вибрации материи, которые порождают очень сложные и неописуемые для вашей науки возмущения пространства (пространство — тоже материя, и да, вакуум — тоже она самая), при котором рождается новая жизнь. Говоря точнее, происходит подготовка пространства для принятия в себя душ, которые после этого становятся материальными и живыми в привычном для вас смысле. Вы, быть может, подумали, что это обычное зачатие нового человека, однако нет, между этим актом и реальным зачатием такая же разница как между телепортацией и привычным для вас перемещением пешком или на автомобиле. Более того, зачать ребёнка вы можете только в чреве женщины (или её искусственном аналоге), тогда как описанный акт подразумевает ЛЮБУЮ точку пространства. Так, например, появилась ваша Солнечная Система и было подготовлено место для вашей физической жизни. Затем произошёл акт творения, длительность которого составила несколько миллиардов ваших земных лет. Довольно быстро, надо сказать, по меркам выполнившего этот акт существа прошло всего несколько «дней».

Я попробую привести ещё такую аналогию. Поскольку ваше мышление дискретно, вам будет удобнее мыслить в терминах «уровней развития», через которые проходит магический акт. Например, когда вы ползаете по полу в возрасте (примерно) до одного года, это один уровень перемещения в пространстве. Далее вы осваиваете перемещение на двух ногах, которое по сути своей аналогично ползанию, только более эффективное и многообразное (идти, бежать, прыгать). Все эти варианты перемещения — это отталкивание от предмета, то есть преобразование части энергии своего тела в кинетическую энергию движения, расходующуюся на преобразования материи вокруг себя таким образом, чтобы изменить по отношению к ней своё положение. Следующим уровнем можно было бы назвать использование специальных средств (транспорт), позволяющих перемещать своё тело более эффективно, если говорить о скорости и расстоянии. А вот теперь представьте следующий уровень, которого вы ещё не достигли — это телепортация, то есть перемещение, при котором отсутствуют привычные вам промежуточные состояния между одним положением и другим. Подобный метод «уровневых аналогий» очень эффективен: вы можете изобразить цепочку уровней развития в каком-либо деле и домыслить ещё один, несуществующий пока уровень из соображений логики с элементами фантазии. Так появляется мечта, которая порой становится научным предсказанием и затем уже реальным открытием.

Точно также попробуйте представить в виде таких вот условных уровней процесс созидания. На базовом уровне — это простые поделки собственными руками, то есть примитивные способы изменения материи так, чтобы она принимала желаемую для вас форму. Эти навыки могут быть слабо развитыми и сильно развитыми. Людей с сильно развитыми навыками вы можете называть мастерами или профессионалами. Возможно, вы замечали, что при достижении определённого уровня совершенства или даже когда оно не достигнуто, но всё же видно, что человек сильно старается, он способен как бы «оживить» вещь, сделать её как будто «с душой», и когда к этой вещи прикасаешься, ощущаешь ни с чем не сравнимое чувство, будто человек оставил в вещи частицу живого себя, свою заботу, теплоту и любовь. Это (условно) другой уровень, следующий за обычным изготовлением поделки. Далее сюда же можно отнести передачу опыта и знания, фактически это тоже преобразование материи, но с целью передачи информации, и уровень искусности мастера здесь также может сильно превышать способности обычного человека. Поэтому когда вы слушаете лекцию умудрённого жизнью человека, то возникает своеобразное ощущение, что он проникает вам прямо в душу и говорит именно для вас. Следующий уровень — умышленное (а не спонтанное) создание эгрегоров, которые представляют собой программы, похожие на живые, но живыми не являющиеся. Они могут воздействовать на других людей и живых существ, могут обладать признаками интеллекта и довольно развитой системой принятия решений. Об этих сущностях ещё поговорим позже. Следующий уровень — зачатие нового человека. Это священный акт подготовки физического тела для того, чтобы Бог вселил в него душу, пожелавшую этого самостоятельно, либо отправленную для исполнения определённой роли в Промысле Бога. Далее идут уровни, которых вы в большинстве своём не достигли, например, материализация предметов по чётко сформированному в сознании образу. Это как раз то, что вы называете магией, хотя в действительности просто иной уровень владения материей пространства, когда вы овладеваете управлением биополевыми структурами. Несколько человек на Земле этот уровень освоили и двигаются к следующему: воздействие на плотную материю с большого расстояния. При достижении этого уровня становится возможным даже менять траектории движения небесных тел, но, уверяю вас, этими способностями люди пока не обладают. Далее можно выделить другие уровни, которые тесно связаны и с телепортацией и с преодолением гравитации (перемещение себя самого, изменяя законы вашей искусственной физики), но вот ещё более сложный уровень — это создание материальной оболочки для поселения в неё живых сущностей в любой точке пространства по своему усмотрению. Вплоть до того, что усилием мысли можно создать собственную систему из звёзд и планет, преобразуя должным образом вещество Вселенной.

Таким образом, любое магическое действие для своего удобства вы можете разбить на уровни и далее попробовать проявить фантазию и порассуждать на тему того, каким может быть дальнейшее развитие определённого умения. Скажем, двигаясь от попыток прыгнуть вверх до полётов в космос вы в конце-концов доберётесь до антигравитации, телепортации и кое-чего ещё, чему пока даже не придумано слова. Двигаясь от «агу» до создания естественной человеческой речи, вы впоследствии добираетесь до телепатии и такому состоянию, которому, опять же, нет слова, когда вообще ничего не нужно ни говорить ни как-то сообщать, всем сущностям вашего уровня всё просто понятно в силу чрезвычайно широкого понимания вещей, а до сущностей более низкого (условно) уровня развития ваша воля доходит через обстоятельства, которые оказываются неизбежным следствием их собственных действий в рамках отданной вам под управление части мира. Управляя этой частью, вы осуществляете один из возможных путей, прописанный матрице предопределённости Бытия, свободно выбирая его в меру своих возможностей и по своей нравственности. Чувствуете к чему я веду? Точно также вами через язык жизненных обстоятельств управляет Бог, и самое удивительное в том, что Ему вы можете ничего не говорить вообще, Он всё и так знает. Всё что вы говорите — это вы делаете для себя, чтобы лучше понять себя же самих. Так вот, помимо Бога есть другие существа, до уровня которых вы сможете дорасти… может быть. Они точно также общаются с вами через язык жизненных обстоятельств, другого языка им даже нет смысла иметь, потому что их «слова» — это для вас «обстоятельства жизни» и наоборот — ваши действия и намерения для них — «слова». Так от простых физических вибраций в виде сотрясения воздуха мы доходим до такой силы слова, когда оно приобретает способность «творить судьбы миров». Подобные игры в «уровни» могут позволить вам увидеть много всего такого, о чём вы даже не догадывались, просто следуйте за логикой развития той или иной способности и пытайтесь «доопределить» её в будущее, опираясь на прошлое. Чем лучше вы понимаете структуру Матрицы Бытия, тем точнее будет ваше «доопределение».

Здесь я бы хотел выполнить небольшое лирическое отступление в этом абзаце и пояснить одну непонятную для многих из вас деталь вашей жизни, так как её пояснение будет как нельзя более уместным именно здесь. Вы привыкли к тому, что общаетесь друг с другом с помощью слов вашей естественной речи, а потому можете хитрить и обманывать, в том числе обманывать самих себя. Однако упомянутые выше существа, которые всё понимают без ваших слов, которые понимают речь ваших действий, видят и все ваши обманки. Вы можете пытаться скрыть от себя и других людей свои истинные намерения при осуществлении того или иного выбора, но вы никогда не сможете скрыть это от более развитых существ, воспринимающих язык жизненных обстоятельств. Любое ваше действие (в том числе мыслительный акт) — это для них «слово». Они видят вас насквозь и конечно же отвечают вам, ведут с вами диалог. Они отвечают не привычными вам словами на вашем языке, и не логическими умозаключениями, которые вы всё равно не способны воспринимать честно и правильно, если они вам неприятны, а некими жизненными обстоятельствами, от которых вы никак отвертеться уже не сможете, этот уровень гораздо выше. А если и будете пытаться сопротивляться и хитрить дальше, то будут появляться новые и новые обстоятельства, которые в конце концов вас переубедят. Помните как сказано в Коране? — «Они хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах — Наилучший из хитрецов». Надеюсь, что это лирическое отступление поможет вам понять причину и сущность ваших жизненных трагедий и даже мелких неудач. Вернёмся теперь к основному изложению.

А зачем нужна физическая жизнь? То есть для чего вообще нужно стремиться к умению создавать «живое»? Она нужна для полноценного внутреннего развития сущностей, созданных Богом. Любой акт мышления, требующийся для развития, сопровождается движением материи, которое затем через каскад воздействий возвращается обратно к породившей его сущности, благодаря чему она может определить качество своей мысли. Коль скоро взаимодействие между сущностями (пока они не слились в Единое) возможно только лишь через материю, именно физическая жизнь позволяет каждой сущности наладить это взаимодействие и прийти к пониманию правильного направления своего внутреннего развития, потому что иных способов сделать это, если только не через взаимодействие, не существует. Находясь во взаимодействии, сущности понимают как их мысли влияют на других сущностей и через обратную связь определяют правильность своего собственного развития, которое сопровождается новыми мыслями, а те, в свою очередь, также воздействуют на реальность, в которой живут все остальные, и так далее. Подобный процесс называется «психодинамикой»: это процесс управления, при котором субъекты управления своей нравственностью, своим пониманием природы вещей и логикой социального поведения порождают всё то, что называется глобальным историческо-политическим процессом. Этот процесс порождает условия для жизни сущностей, которые они могут переживать как приятные или неприятные для себя, как желанные или нежеланные, как разумные или неразумные, а также определять их любым другим способом, который в конечном итоге является той или иной вариацией разделения на «правильное» и «неправильное» с позиции Промысла Бога в том виде, в котором они Его понимают. В процессе такой жизни в условиях, созданных их психодинамикой, сущности развиваются, устраняя свои ошибки, наблюдаемые в виде отражений в историко-политическом процессе, и постепенно овладевают всё более сложными видами магии, вплоть до способности порождать новую жизнь в любой точке пространства, перемещаться по которому они к тому моменту своего развития уже умеют совершенно без каких-либо препятствий. Наблюдая за действиями порождённых ими жизней, они определяют качество своей нравственности, поскольку она отражается в том обществе, которое складывается в созданных ими мирах. Так они становятся ещё более развитыми, в конце концов достигая уровня развития Бога, полностью сливаясь с Ним, в результате чего и происходит развитие самого Бога, как вершины этой иерархии саморазвивающихся сущностей. Данный процесс называется Глобализацией. Иными словами, сама природа Бога такова, что Он может существовать в определённой Им же Самим форме только посредством существования созданного Им мира, в котором живые существа, также созданные Им, в процессе своей эволюции самостоятельно достигают Его уровня, сливаясь с Ним и делая Его ещё более развитым и совершенным. Представьте это как бесконечную рекурсию, то есть бесконечное самоподобие, при котором каждая часть Вселенной подобна Целому, а каждое живое порождение Бога идентично Ему Самому в плане направления развития. Разница только в достигнутом уровне.

Подводя итог, дадим определение. Физическая жизнь — это воплощённая однозначным образом в реальной практике жизни матрица предопределённости бытия мироздания, заложенная Творцом на этапе формирования Мира, цель существования которого заключается в продолжении саморазвития Творца путём отработки Его недостатков посредством создания, наблюдения и взаимодействия с материальным миром и жизнью в нём. Иными словами, материя — инструмент самопознания Бога, совокупность разнообразных ограничений, преодолевание и преодоление которых неизбежно приводит к совершенствованию преодолевших эти ограничения существ, а созданные Им живые сущности, говоря упрощённо, — частицы Творца, призванные пройти определённый путь развития и самопознания, в котором и отражается саморазвитие и самопознание Бога. И сама по себе природа Бога такова, что Его существование выражается именно через самопознание живых существ в материальном мире. В конечном итоге в ходе Глобализации все души должны будут слиться в Единую душу в Боге.

Вот так и получается, дорогие мои, что все вы — частицы Бога, задача которых — предельно самостоятельно достичь Его уровня развития и, слившись с Ним, передать Ему то новое, чему вы научились в ходе этого развития, пока преодолевали материальные ограничения физического мира в процессе Глобализации. А поскольку совершенству нет предела, процесс жизни оказывается вечным, только происходит в разных местах по-разному. При этом если кто-то думает, что началом всему был Большой Взрыв, то вынужден вас разочаровать, это всего лишь небольшое рядовое событие в этой ближайшей к вам части Вселенной. И это был вовсе не взрыв в привычном для вас смысле, просто свет от далёких галактик достиг вас как наблюдателей к тому моменту, как вы стали способными этот свет воспринимать. Вы интерпретировали это событие как расширяющуюся Вселенную, тогда как никто никуда не расширяется, а просто электромагнитные волны (кроме которых вы ничего толком не видите и не можете зарегистрировать), распространяются совсем не так, как вы думаете. Впрочем, всё это вам ещё предстоит узнать самостоятельно. Просто подумайте вот над чем: если вдалеке от вас поставить лампу и включить её, свет от неё не сразу дойдёт до вас, но значит ли это, что ни лампы, ни окружающих вас предметов не было до тех пор, пока лампу не включили? Теперь представьте, что лампа — это вы. Вас «включили», создав магическим актом в определённой точке пространства место для вашей жизни. Кто и когда создал — не важно, а важно, что с этого момента и начинается ваш сугубо индивидуальный «Большой Взрыв» в условиях уже давным-давно существовавшей Вселенной, который, как это и свойственном вашему я-центричному мировоззрению, вы ошибочно считаете началом истории ВСЕЙ Вселенной.

Видите как получается? Я попытался описать лишь один пример такого магического акта, который ещё не был описан в ваших научно-фантастических произведениях, но был вынужден настолько сильно упростить его смысл, чтобы его можно было отразить понятными вам образами, тем не менее, даже для этого пришлось выйти на тему смысла жизни. Другие подобные действия, ещё более сложные, не имеет смысла даже пытаться описывать на этом языке, потому что сам язык принципиально не может даже зацепить те образы, которые для этого понадобятся, это будет всё равно что попытаться зачерпнуть решетом воду. Давайте лучше перейдём к тем магическим явлениям, которые я могу описать.

Ваши официальные учёные в силу своего чрезвычайного невежества до сих пор отрицают такое явление как биополе. Это и понятно, я говорил, что сама логика науки такова, что она не может не отрицать подобные вещи, которые наделяются заведомо ложными свойствами и затем исследуются через эти свойства. Представьте такой анекдот, ваши учёные взяли сито для просеивания муки и начали ловить им водород. Разумеется, никакого водорода они поймать не смогли, из чего сделали вывод, что водорода не существует. Вам кажется это смешным, однако подавляющая часть всей вашей житейской и научной логики может быть описана именно таким анекдотом. Он же описывает отношение учёных к биополю: они ищут не то, не там и не тем инструментом, а потому ничего и не находят. Они заранее наделили гипотетическое биополе такими свойствами, через которые его «можно пощупать», однако «ко всеобщему удивлению», «пощупать» не получилось. Ровно по тем же самым причинам атеисты не верят в Бога: они заранее наделили Бога какими-то характеристиками и видят, что отыскать сущность с такими характеристиками не получается, а также не получается вообще соотнести существование такой сущности с тем, что они наблюдают в реальности. Вывод очевиден: бога нет. На самом деле нет не Бога, а той сущности, которую изобразили в своём воображении атеисты. И для того чтобы отрицать тот бред, который они вообразили, в общем-то не нужно носить гордое имя атеиста, достаточно всего лишь дожить до уровня развития трёхлетнего малыша, что, увы, удаётся не каждому учёному, даже прожившему долгую по вашим меркам жизнь.

По указанной причине каста искусственно умственно-ограниченных по собственной воле людей, которые именуют себя «учёными», отрицает биополе. А между тем не так уж и сложно понять, что оно не может не существовать. Тому есть ряд подтверждений. Например, простое теоретическое рассуждение может быть построено следующим образом; я лишь набросаю схему, а дальше думайте сами. Каждый атом в теле человека излучает электромагнитные волны, которые могут быть зафиксированы вашими приборами. Множество атомов излучают множество волн. Совокупность этого излучения образует «свечение» тела человека на определённой частоте электромагнитной волны. Это свечение и есть аура, или биополе. Если добавить к этому то обстоятельство, что далеко не все виды излучения вы уже можете наблюдать вашими приборами, то биополе становится вполне реальным объектом, который осталось только обнаружить после теоретического предсказания. Тем не менее, есть и практические результаты его проявления, выраженные в том, что находящиеся рядом друг с другом люди могут слаженно трудиться над одной работой, когда один человек буквально угадывает что нужно другому и подаёт ему этот предмет или осуществляет действие, которое тому нужно. Также один человек может решить задачу, специалистом в области решения которой не является, однако находится близко к человеку, который также сосредоточен на этой задаче. Так происходит процесс обучения в правильных школах: учитель всего лишь стоит (сидит) рядом и думает над задачей, а ученик выполняет те действия, которые продумывает учитель. Время от времени из-за несовершенства ваших биополей и способности к их восприятию учитель может задавать наводящие вопросы для того чтобы вытолкнуть ученика из замкнутого цикла развития мысли, когда он стопорится на каком-то одном действии и не может с него соскочить.

Биополя могут объединяться в целом коллективе людей, образуя своего рода мощную невидимую структуру коллектива. Если человек с чужеродным биополем влезает в такую структуру, ему может стать не комфортно, вероятно, ему захочется уйти из этого коллектива. Если же этот человек обладает сильным развитым биополем, он может разрушить коллектив встраивая своё биополе в коллективную ауру. А может даже поглотить её целиком, настраивая коллектив на подчинение.

О биополе можно говорить ещё очень и очень много, однако это не принесёт вам пользы, потому что видеть ауру человека вам пока не дано из-за правила Защиты от дурака. Если вы научитесь её видеть раньше времени, то будете приносить друг другу ещё больше вреда, точно зная куда и с какой силой нужно бить, чтобы сломать человека. К счастью для вас, ваша нравственность не позволяет вам научиться видеть эту структуру. Эта же нравственность никогда не даст учёным обнаружить биополе, а тем людям, которые всё-таки научились с ним работать, никогда не позволит рассказать о нём так, чтобы кто-нибудь их понял и смог бы применить знание для нанесения вреда.Почему я так часто говорю о нанесении вреда и о законе Защиты от дурака? Почему я так уверен, что вред обязательно будет нанесён, как только человек получит в распоряжение хоть один по-настоящему мощный инструмент? Потерпите немного, я обязательно об этом расскажу. Ответ на этот вопрос напрямую связан с ответом на вопрос о ГП и мировой закулисе. Но не так быстро, друзья, вам предстоит ещё многое узнать, например, о том как биополе связано с эгрегорами и как вообще выглядит упрощённый акт творения в мироздании, в результате которого создаётся эгрегор как бутафорский аналог живой сущности.

Итак, я рассказал вам о магии. Но в чём дело? Почему вы до сих пор не можете запускать огненные шары, забивать гвозди силой мысли и расстегивать девушкам их корсетные изделия на расстоянии? Очень просто, дорогие мои. Если я дам вам определение слова «свобода», то само по себе знание этого определения не сделает вас свободными. Если я скажу вам что такое «истина», то это не сделает вас носителем истины. Также и с магией. Я рассказал что такое магия, но нигде не говорилось, что после этого рассказа вы тут же ею овладеете. Смиритесь.

Тем не менее, это знание само по себе необходимо для понимания основной темы.

Продолжение.