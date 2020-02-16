Куда исчезли Космопорты Прошлых Цивилизаций ?!

В трактате Виманика Шастра, и многих других древних источниках, говорится о том что, на нашей земле существовали высокоразвитые цивилизации, которые использовали летательные аппараты различных типов, для перемещения как во всех стихиях Земли, так и в межзвездном пространстве. Но если это действительно было так, то в различных уголках земли мы должны находить остатки древних сооружений которые были космопортами, аэропортами и посадочными площадками для различных типов летательных аппаратов.

В этой видео-статье я и хочу предоставить факты, показывающие остатки инфраструктуры прошлых цивилизаций которая использовались для приема и отправления летающих аппаратов различных типов. Так самыми известными из них является плато Наска в Южной Америке которое сохранило очертания многих Взлетно-посадочных полос. При этом по всей Америке находят множественные изделия демонстрирующие объекты подобные нашим современным самолетам, и другим типам летающих аппаратов, что является дополнительным подтверждением назначения полос оставшихся на Плато Наска.

В индийском храме сохранилось изображение жизни прошлых цивилизаций, где на вершину плоской горы, стоящую в центре легендарной Даарии, приземляются летательные аппараты. Также летающими объектами прошлого могли использоваться в качестве посадочных площадок и Гигантские ровные вершины столовых гор, не зря индейцы называют их домами Богом. Использую эти знания, и исследую местность рядом с столовыми горами удалось найти затонувший город Атлантов, и легендарный город Эльдорадо в районе столовой горы Рораймо Южной Америке. В том же регионе Амазонии существует племя которое раньше спускалось под землю в страну Гигантов.Еще одним местом существования взлетно-посадочной площадки прошлого является Юндум, аэродром на территории современной Гамбии, который уже своей раскопанной частью в 4900 метров, может принимать любые типы летающих аппаратов известные нам сегодня.

На территории современной России существует множество мест с остатками сооружений которые в прошлом были как космопортами и аэропортами, так и посадочными площадками, но из-за их малой изученности можно только утверждать о необходимости продолжения исследования в этом направлении.

Но уже собранные факты со всего мира показывают нам что, остатки инфраструктуры прошлых цивилизаций которая использовалась для приема и отправления летающих аппаратов существуют практически по всей земле, даже в самых удаленных её уголках.

Остальные подробности в видео:

https://www.youtube.com/watch?v=9_CSgPzyeks&t=1502s

Больше информации в ссылках под видео.