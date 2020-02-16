Глава МИД Польши назвал Россию угрозой Евросоюзу

МЮНХЕН, 16 фев — РИА Новости. Глава МИД Польши Яцек Чапутович считает Россию угрозой Евросоюзу, национальным интересам входящих в него стран.

«Когда вы смотрите на Восток, это пространство организовано одним игроком – Россией. Поэтому мы говорим, скорее, здесь о защите, потому что со стороны России исходит угроза Европейскому союзу и ряду стран-членов ЕС — странам Прибалтики, Эстонии, Польше, Румынии. Потому что Россия доказала, что она использует силу, чтобы преследовать свои национальные интересы», — сказал он во время выступления на панельной дискуссии в Мюнхене.

Заявления о «российской угрозе» периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.