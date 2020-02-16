Глава Госдепа рассказал, зачем США вооружают Украину

США предоставляют Украине военную помощь для защиты от агрессии со стороны России.

Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Россия захватила Крым и части восточной Украины и Грузии. США вооружают Украину, чтобы помочь этой смелой стране защищаться от российской агрессии», — заявил он.

Госсекретарь США также рассказал о своем визите в Киев в конце января. Тогда он посетил военный госпиталь, где раненый украинский офицер подарил ему нашивку своей воинской части.

«И это мне напомнило о том, что ради суверенитета нужно бороться и бороться вместе», — отметил Помпео.