Когда утонул Пра-Питер. Часть 7.

Продолжаем подводить итоги..События 17 века в районе Балтики уже отличались от событий 16 века и более ранних. Стало достаточно тихо. За весь 17 век уровень воды в Балтике снизился не более чем на 10 метров, а, скорее всего метров на 7-8. Какие-то метры были обусловлены нарастанием ледяных масс на полюсах и общим понижением уровня мирового океана, а какие-то были обусловлены дальнейшим поднятием Скандинавского щита. Он и сейчас поднимается, правда уже совсем медленно. При этом южная часть Балтики, в том числе в зоне Копенгагена опускалась, что привело к эффекту наклонённой тарелки. Ладога и Балтика наклонились и Нева сменила направление стока. Теперь сток шел не в Ладогу и далее по Свири в Онегу и в Белое море, а в Атлантику. К рубежу 17 и 18 веков Нева оформилась как река в своём современном виде. При этом был период, когда Балтика отступила, а Ладога оставалась еще полноводной, и в какой-то момент прошел прорыв на участке современных Ивановских порогов. Несколько десятилетий в этом месте было что-то схожее с современными 4-4,5 метров в секунду , а глубина всего 4-4,5 метра.После прорыва Ивановских порогов старое русло Тосны уже не справлялось с потоком воды из Ладоги, русло реки расширилось, а в зоне нанесённого потопом условного 13 века песка в Невской губе были пробиты несколько рукавов, которые образовали череду островов. Ныне это всем известные питерские острова Васильевский, Петроградский, Заячий, Каменный, Крестовский и пр.. Образовалась так называемая дельта Невы. Следы этого потока воды в Невской губе некоторые исследователи сейчас воспринимают как старые русла Тосны на картах 18 и начала 19 веков. То есть старую дельту Тосны. Однако это ошибка. Старое русло Тосны не имело никакой дельты и тянулось прямиком до Кронштадта. Примерно там где сейчас прорыт Морской канал. Его полностью занесло песком в потоп условного 13 века. Хотя, возможно Кронштадт и был островом формирующим старую дельту Тосны. Тут можно лишь гадать. Когда произошел прорыв в районе Ивановских порогов, а значит и определилась дельта Невы в совремнном виде, можно узнать из старых карт, в частности тех что я показал. Это вторая половина 17 века, скорее всего 80-е годы, может 70-е. Таким образом на сегодняшний день реке Нева в привычном нам понимании порядка 330 — 350 лет. А современный уровень воды в Неве установился к 1701-1703 годам.Кстати о названии реки Нева. И Нево озера. В разделе лингвистика во второй части я не стал этот момент уточнять, ибо по ходу повествования это было преждевременным. Опережало бы повествование и следующий набор фактов. А сейчас, когда весь фактический материал изложен, будет самое время. Принято считать что Нево и Нева это от слова «новый». Нет, это заблуждение. На финском языке это означает лишь морской залив. Это финское название. И в беллетристике 19 века это еще хорошо помнили и об этом писали. Вот фото из географического словаря 1805 года. И там где в Новгородских летописях упоминается Нева, подразумевался именно морской залив. А не конкретно река Нева в современном виде как нас сейчас уверяют историки. Это к вопросу жития Александра Невского и так далее. Куда там впадала река Ижора, в какой морской залив, когда он по утру строительный лагерь шведов дербанил.Идем дальше. На рубеже 17 и 18 веков произошло крупное катастрофическое событие в каспийско-черноморском регионе. Возможно и еще-где-то. Есть высокая вероятность того, что и в Средиземноморье тряхонуло хорошо. Ряд исследователей пишут и об катастрофических событиях в современной Сибири в это время. Однако, я Средиземноморьем глубоко не занимался, равно как и Сибирью, а вот по Чёрному и Каспийскому морю это точно что так. Каспарал разделился на две акватории. Собственно Каспийское и Аральское моря. Там были существенные тектонические подвижки. Где-то выросли горы, где-то образовались провалы. В один из таких провалов и перетёк Каспий, это его южная часть сегодня. Волга и Дон разделились, Кубань сменила русло и устье, был прорван Босфор. Что касаемо Босфора, то есть следы его трёх локаций, я об этом выше уже упоминал. То есть это был третий, и пока что последний прорыв Босфора. Уровень Черного моря упал примерно на 100 метров в восточной части, и на 20-30 метров в западной. Напомню, что перед этим уровень моря поднялся до 150 метров в восточной части, о чём я писал выше. То есть сейчас античные города находятся на глубинах до 50 метров в восточной части и на меньших глубинах по мере смещения на запад. Плавное снижение уровня Черного моря продолжалось до 70-80-х годов 19 века. Ранее я считал что оно закончилось к началу 19 века, однако ряд картин представленных в Воронцовском дворце в Алупке говорят именно о том, что вода сходила еще на пол века дольше. Я склонен это событие считать одним из афтершоков глобального катастрофического удара условного 13 века (конец 12-го — начало 14-го). Как и балтийские терроформации. Однако, не исключаю и того, что это может быть самостоятельным событием со своими причинно-следственными связями. Именно это событие и послужило ослаблением Османской империи и началом серии русско-турецких войн.В заключении про климат. Все катастрофы, а вернее непосредственно сама катастрофа и её афтершоки, безусловно не могли не сказаться на климате. И климат менялся. Где-то изменения были значительными, часть территорий попросту стали непригодными для жизни. По сути это всё заполярье. Сильно пострадала центральная Сибирь, Северо-запад Америки. В зоне тропиков из-за изменений розы ветров и влажностных характеристик атмосферы в прогрессирующей прогрессии стали развиваться сухие сезоны, что привело к образованию зоны пустынь. В тех местах, куда докатились волны цунами, в купе с недостатком дождей развились так называемые солончаки. Там где дождей было много, соль со временем вымылась и преобразовалась в ходе химических реакций, прежде всего в соединениях с органикой. В целом климат из ровного тёплого и влажного сменился на раздельные климатические зоны. Экваториальная зона максимально полно сохранила те признаки, которые были изначально. Разве что температура чуть повысилась. Полярные зоны стали очень холодными. Зона тропиков получила засушливые сверхжаркие сезоны. Зона умеренных широт получила максимально дифференцированные значения зимы и лета, особенно в континентальной части. Эти изменения прогрессировали по мере увеличения площади полярных шапок и уменьшения количества влаги и грязи (пыли) в атмосфере. Применительно к территории Балтики, изменения климата были последовательными в сторону похолодания. Уже начиная с 17 века климат стал непригодными для проживания крупных рептилий, стал регулярным период образования льда и снежного покрова зимой. К концу 18 века климат стал непригодным и для сомов и они сохранились лишь локально как реликт. Если опираться на анализ колец самых старых дубов, о чем я писал в 1 части, то можно предположить, что фаза максимально холодного климата в этом регионе началась с середины 19 века, точнее сказать сложно, ибо нужно проводить дендрологический анализ, либо выяснять даты спила этих дубов. Даты спила дубов я пока не выяснил, а дендрология мне как частнику энтузиасту недоступна. Тут уже скорее нужно опираться на беллетристику и на сводки метеонаблюдений, они уже существовали. Хотя к ним так же нужно относиться достаточно осторожно. Особенно к беллетристике. Картины художников скорее будут более надежным источником информации. Художники, как выяснилось, вообще самые честные носители информации. Исходя из тех картин что я изучал в Эрмитаже, в Голландии в 17 веке люди катались на коньках. Значит замерзание водоемов в Голландии было нормой. Чего не скажешь сейчас. В то же время в России ни один художник ранее 19 века привычный нам снег в виде сугробов не рисовал. Вот такие вот парадоксы. Так же необходимо отметить и то, что с середины 18 по середину 19 века в России массово выращивались ананасы и даже экспортировались в Европу. В оранжереях, но тем не менее. В Петергофе выращивались арбузы, дыни, виноград и цитрусовые. Причем уже в открытом грунте. Есть сведения что монахи даже на Валааме выращивали арбузы. Нельзя не сказать и о том, что печное отопление в зданиях и храмах до 19 века предусмотрено не было. Например до сих пор в Екатерининском дворце в Пушкине и в Эрмитаже (Зимнем дворце) представленные в залах печи носят бутафорский характер. Некоторые на ножках прямо поверх лакированного паркета.С началом промышленной эры воздух на планете вновь постепенно начал накапливать пыль и грязь что привело к постепенному снижению теплоотдачи с поверхности Земли. И процесс этот динамичен с прогрессией увеличения. Первые признаки глобального потепления были озвучены лет 30-40 назад, а сейчас это просто констатация факта. В дальнейшем нас ждет зимой вечный ноябрь, а летом вечный сентябрь. Это для региона Санкт-Петербурга. Я, кстати, на некоторых ресурсах это писал еще несколько лет назад, чем не мало удивил и даже посмешил читателей, особенно на питерском форуме рыбаков. Я им 5 лет назад говорил что лет через 20 мы забудем про зимнюю рыбалку со льда. Сейчас это уже не смешно. Про рыбалку со льда мы забыли уже в этом году, значительно быстрее чем я предполагал.Что касаемо возвращения климата к тем значениям которые были до катастрофы условного 13 века, то это невозможно. Просто по той причине, что плотность атмосферы другая. В результате той катастрофы часть атмосферы была выброшена в космос, изменился её объем и химический состав. В частности кислорода стало значительно меньше. Насыщенность влагой так же стала другой. Раньше был водно-паровой купол который как плёнка парника создавал на планете ровный и теплый климат. До катастрофы 13 века солнце на небе было большой редкостью, особенно по мере приближения к экватору. И даже когда солнце появлялось, оно было в дымке. По-этому его и обожествляли, ему радовались и ему поклонялись когда его видели.Ну вот в общем-то и всё. Дальнейшее вы знаете. К исходу 17 века уровень воды в Балтике и Ладоге достигли современного уровня. В 1703 году царь Петр Алексеевич начал раскапывать останки древнего города, что не понравилось шведскому королю. Последовала многолетняя война. Всё остальное, а именно личность Петра, хронология строительства города, это не предмет сегодняшней статьи. А по сему пришло время вас поблагодарить за чтение и откланяться.Всем спасибо.Ссылки для перехода:

— 1 часть.- 2 часть.- 3 часть.- 4 часть.- 5 часть.- 6 часть. Источник https://zodchi1.livejournal.com/11947.html