Когда утонул Пра-Питер. Часть 6

Займемся подведением итогов.В предыдущих пяти частях статьи я кратко разъяснил основополагающие моменты по которым можно выстраивать картину тех или иных причинно-следственных связей. А значит можно восстановить и события. В первую очередь события повлекшие гибель старого города на месте современного Санкт-Петербурга. Анализируя геологию местности, прежде всего балтийский глинт, приходит понимание того, что имело место как минимум два катастрофических события. Первое событие привело к затоплению города, собственно его гибели. Второе событие повлекло сход воды. При этом второе событие, повлекшее сход воды, сохранило после себя современную геологическую структуру и современный ландшафт местности.Я долго думал, в какой форме мне сделать эту самую заключительную часть статьи. До последнего момента была идея оформить таблицу. В таблице в левом столбце основные параметры, по типу как в статье: материаловедение, ботаника, зоология, карты, артефакты и так далее. А справа временная шкала по каждому параметру, максимум и минимум. Наглядно, ясно и понятно. Однако, поскольку статья рассчитана на массового читателя, который вряд ли захочет анализировать какие-то там таблицы, я пришел к пониманию того, что лучше изменить тактику подачи материала и от таблиц с расшифровками и комментариями уйти в обычное повествование. Как и было в предыдущих частях статьи.Теперь я этим и займусь. А все выводы с комментариями будут по ходу текста.Итак, как было на самом деле.Как я уже чуть выше написал, было две катастрофы. Минимум две, возможно больше. Даже наверняка больше. И скорее всего крупные катастрофы происходят намного чаще чем мы можем себе представить. Так вот, первая катастрофа была глобальная. И последствия её были крайне болезненными. Все мои математические раскладки и перекрестный анализ говорит в пользу того, что именно эта катастрофа погубила так называемую античность. На всём Земном шаре. После этого в Европе начались так называемые тёмные века, выжившее население большей части планеты откатилось к родо-племенным отношениям. А о том что было в России, вернее на территориях современной России, история вообще умалчивает. Эта катастрофа по сути убила всю прошлую ойкумену, люди выжили локально. Надо отметить, что уровень той цивилизации был очень высок. Наследие мы сегодня наблюдаем во многих уголках планеты. Исходя из дошедших до нас артефактов, прежде всего каменных, понятно что цивилизация была высокотехнологичной и скорее всего на иных энергетических принципах. С высокой степенью вероятности можно утверждать так же и то, что структура атмосферы планеты, а так же климат, были существенно отличными от современных. Все знают, что в пузырьках янтаря давление в несколько раз выше чем сейчас. Если предположить что не только давление было иным, но и структура воздуха была иной, например более насыщенной влагой и более ионизированной, то при условии усиленного чем ныне магнитного поля Земли наступает возможность для выработки (генерации) электроэнергии из атмосферы, т.е. без использования углеводородов или иных исчерпаемых ресурсов. Не исключено что и передача на расстояния этой самой энергии в тех условиях могла быть иной, не обязательно через токопроводящие носители. Я полагаю, что свои опыты по беспроводной передаче электрической энергии Никола Тесла делал основываясь на каких-то старых знаниях. И сейчас ученые всего мира ищут такие возможности тоже не просто так. Ладно, вернемся к атмосфере. Более высокая плотность (давление) атмосферы и более влажная, то есть насыщенная паром в верхних слоях атмосфера, подразумевает и более ровный климат на всём Земном шаре. То есть полярные области были вполне жизнепригодными, более того, скорее всего там была зона максимальной комфортности. Климат на планете был влажным, и относительно ровным. Анализ артефактов так же говорит о том что прошлая ойкумена была менее дифференцирована чем современная. Был единый социум с единым языком, единым мировоззрением, единым укладом, единой архитектурой и, скорее всего, с единым языком. Монотеистических религий не было. Вернее правильно сказать так, что религий вообще не было. Ведизм, или как сейчас принято говорить язычество, не является религией. Это как раз мировоззрение, миропонимание, уклад жизни, образ мышления и поведения. Язычнику не нужна вера в бога, его не нужно убеждать в существовании какого-то единого Бога и тем более в его наместников, сынов или пророков. Язычники обожествляли силы природы и они своими глазами ежедневно наблюдали эти самые силы природы. И поклонялись им. С почтением.Трудно сказать что стало причиной гибели той ойкумены. Версий можно насочинять много. Что собственно и происходит. Кто-то опирается на веды, где описаны межпланетные войны, кто-то говорит о космогенных причинах, в общем я углубляться в это не буду. Тем более что я не знаю. Это честно. И никто не знает. И это тоже честно. Однако есть ряд фактов, которые могут что-то нам сказать. Как я показывал в разделе геология, есть кольцеобразные структуры на поверхности земли. Доктор минералогических наук честно сказал что он не знает. И я тоже честно говорю, что я не знаю. Что это и откуда эти самые кольцевые структуры. Отмечу лишь то, что их очень много. И не только в районе Санкт-Петербурга. На первый взгляд очень похоже на следы сильнейших воздушных взрывов, но так ли это? Нужны предметные исследования. Нужно бурить, копать, извлекать керны, проверять на радиацию, смотреть минералогический состав и так далее. Этим должны заниматься институты.Так вот, когда это произошло. По моим оценкам, в данном случае реперной точкой нужно считать приход Рюриков. Это у нас. В мире скорее всего нужно к качестве реперной точки брать образование монотеистических религий. Они все собственно опираются на Христа. И то что, к примеру, ислам на 600 лет моложе христианства — это просто бардак в календарях раз, а во-вторых банальное стремление удревнить свои права на веру и сопутствующую ей власть. А значит и на принадлежащие власти территории и материальные ценности. Более поздние, равно как и более ранние времена, исключаются рядом факторов. Тем не менее, некоторые оговорки стоит сделать. Дело в том, что по Повести временных лет большинство Рюриков были Киевскими князьями. У меня большого доверия к Повести временных лет нет, однако факт существования Рюрика следует признать. Целая династия царей была Рюриковичами. Но, статус киевского князя совершенно не обязательно мог означать физическое существование города с таким названием на Днепре. Тем более что следов древнего города на Днепре нет. И археологи там ничего толком найти не могут, и на ускорения Луны. Что касаемо Христа, то по мнению авторов Новой хронологи он жил во второй половине 12 века. То есть по Новой хронологии дистанция между Христом и Рюриком составляет полтора века. Очень даже может быть. Здесь я своих мыслей никаких озвучивать не буду, тем более что их нет. С генетиками я спорить не буду, с авторами Новой хронологии тоже. Да и в общем-то нет никакого смысла что-то оспаривать. Эти споры могут быть бесконечными. Для меня важно то, что город погиб не ранее конца 12 века и не позднее начала 14 века. Это если по Новой хронологии. По традиционной истории дистанция между Христом и Рюриком получается в 850 лет, это слишком много. Тем более что и генетики это отрицают и ряд косвенных признаков которые я показал в разделах этой статьи это отвергают. Это и степень эрозии гранита, это и снег при раскопках на Охте, и возраст лесов, и толщина гумуса и так далее.Что было далее. Как я писал город погиб. Погиб от глобальной катастрофы. Тогда много городов погибло. Пра-Питер накрыло водой, пришедшей с Атлантики после прорыва перешейка в районе Копенгагена. Балтика до катастрофы была озером с уровнем воды ниже мирового океана. Как сейчас Каспий. Напор воды был настолько мощный, что полностью смыл половину острова Котлин (Кронштадт), оставив в наследство огромную каменистую отмель длиной в 5,5 км и шириной до 2 км. Эта отмель начинается от маяка Толбухин. Западная часть острова сейчас представляет по сути длинную косу, это та часть, которую не успело смыть потоком. Сейчас весь смытый песок покоится ровным одеялом по всей Невской губе и в прибрежной части города. Именно этот песок и занёс нижние этажи Пра-Питера. При этом часть воды пришла и из Ледовитого океана, однако её влияние было меньшим по значению. В какой-то краткосрочный промежуток времени соединившиеся воды Атлантики и Ледовитого океана образовали единую акваторию. Её современное наследие это Онега и Ладога, а так же ряд иных озер. В момент катастрофы был жуткий холод. Для того чтобы снег с условного 13 века (возьмем среднее значение) пролежал 7 столетий и не растаял, должно быть несколько условий. Во-первых изначально очень низкая температура этого самого снега. До отметок в минус сто градусов. Может больше. Однако, что бы при такой температуре выпадал снег тоже должны быть условия. Это обрушение атмосферного водно-парового купола. Он сыпался ледяным градом из нижней части атмосферы (более тёплой) и пушистыми хлопьями с крошкой из верхних слоев. Именно этот снег из верхних слоев и был перемороженным. При этом на начальном этапе, в первый момент, шел охлажденный дождь в виде грязи. На каплях воды конденсировалась вся пыль что была поднята в атмосферу. А пыли было много. И песка много. Были сильнейшие ураганы. Проснулись сотни или тысячи вулканов одновременно, земля трещала в череде бесконечных землетрясений, в прибрежных зонах прошли цунами. Не исключено что какие-то волны могли перекатиться через низменные участки материков на очень большие расстояния, по мере пути собирая грязь и превращаясь в сель. Границы такого селя сейчас кое-где хорошо видны, особенно в Казахстане. В Евразии, особенно по руслам сибирских рек, той же Оби к примеру, вода могла зайти достаточно далеко. Таким образом образовались Каспарал (современные Каспийское и Аральское моря), скорее всего Байкал, Балхаш и пр. При этом какое-то время высокий уровень воды стоял, образуя временные моря и озёра. По этим морям и попали собственно в Каспарал, Байкал и Балтику тюлени. В Балтику еще и корюшка с некоторыми видами моллюсков попали. Что касаемо сомов, о которых я писал в 1 части статьи, то они изначально жили именно в Балтике, которая была озером, и в реках бассейна Балтики. И в вновь образованные Ладогу и Онегу попали уже из Балтики. И в закрытые сегодня озера Финляндии. И в Волхов с Ильменем сомы попали уже из Ладоги. Правда не по Неве, Невы еще не было. Кстати, я забыл упомянуть в 1 части статьи, сомы есть и в реке Луга. Мало, но есть. Они там тоже в стадии реликта. Помните в 4 части статьи я показывал медаль к 100-летия со дня рождения Петра Первого с Рюриком, там Невские озера и там есть река из Балтики в Ладогу, часть этой реки сейчас и есть Луга. По этой реке видимо сомы и мигрировали. Хотя могли и через Вуоксу, она до середины 19 века так же соединяла Балтику с Ладогой. Ладно, идем дальше. Был пробит Гибралтар, с Атлантики вода хлынула в Средиземноморье и далее пробив новый Босфор (есть следы еще двух проливов кроме нынешнего) в Черное море. Скорее всего, на каком-то скоротечном промежутке времени Средиземное море, Черное море и Каспарал были единой акваторией. На огромных принизменных территориях, особенно в прибрежной зоне всё погибло и было смыто. Смыт весь гумус и вообще вся биосфера. В Средиземном и Черном морях вся эта смытая биомасса гниет на дне образуя безжизненный сероводородный слой. Сейчас эти смытые участки образуют локации солончаков, песков и камней. При этом возвышенные территории почти не пострадали, там сохранился старый реликтовый гумус. Это зона черноземья. В Средиземном и Черном морях все прибрежные города ушли под воду. Сейчас в этих морях процветает дайвинг и все желающие могут любоваться руинами античных городов. И даже В.В. Путин нырял за амфорой. При этом в Черном море хорошо прослеживается уровень до которого поднялась вода. Максимальные значения были в восточной части моря, там на пике вода поднималась выше 150 метров. На Турецком берегу был большой залив. Это состояние Чёрного моря отражено на золотом подносе хранящемся в Эрмитаже. Фото кликабельно, читаются топонимы. После катастрофы в южных и умеренных широтах несколько недель шел непрерывный дождь который потоками грязи затопил все низменные участки, в том числе города. Это, кстати касается и Москвы, именно в это время её занесло многометровым слоем грязи. И не только Москву. Многие старые города, по всему шарику, особенно низменные части.Дальше про снег на Охте. Так вот, этот сверх холодный лёд со снегом должен набрать определённую массу. Это следующее из условий для его сохранения в течении 7 столетий. То есть объемы должны быть большими. Третье, это то, что должно быть исключено, или максимально снижено, влияние тепла из недр Земли. То есть этот сверх холодный объем снега и льда должен упасть на почву с низкими теплопроводными свойствами. Камень исключен. Вода исключена. Только рыхлая и сухая субстанция. То есть песок. А там как раз песка много. Многометровые слои. В общем удачно получилось. Ну и последнее, четвертое условие — это всё должно быть надежно укрыто хорошим одеялом. Роль такого одеяла выполняла глина, которую нанесло потоками воды. Она как гидроизолятор исключала проникновение влаги, а значит тепла. В общем, при этих условиях вполне реально, что снег мог сохраниться 7 столетий. Мог бы больше? Ну, может еще сотню или две сотни лет, можно допустить. Но больше вряд ли. И уж совсем точно то, что тысячи лет снег бы не пролежал. Кстати еще про снег и лёд. Льды Антарктиды и Гренландии образовались именно в это время. В низинах, создав сплошной ледяной щит. В горах льды и раньше были. И Сибирь с Чукоткой и Аляской замерзли тоже именно в эту катастрофу. При этом, если в районе Санкт-Петербурга супер мороз был кратковременным (скорее всего несколько часов) и преимущественно в виде перемороженных осадков из верхних слоёв атмосферы, то на полюсах и в эпицентре катастрофы (если принять космогенную версию) адский холод мог быть продолжительным, многие дни и даже недели, с температурами на поверхности земли под минус 150 и даже, возможно, до -200 градусов. Те же мамонты замерзли моментально, с травой во рту. При этом в зону полюсов атмосферные вихри не пускали грязь, песок и пыль, там выпадали осадки практически кристально чистые, из верхних слоев атмосферы. Первые дни после катастрофы слой снега и льда на полюсах мог нарастать до десятка метров в сутки. В зоне эпицентра катастрофы как раз наоборот, осадки были преимущественно из переохлажденной грязи, и именно там толщина грязи должна быть максимальной. Сейчас такая в центре Сибири в районе Оймякона, видимо где-то там и был эпицентр катастрофы. Или один из эпицентров. А подальше от полюсов и эпицентра (эпицентров) катастрофы шли дожди. Всем известный библейский потоп описывает как раз это событие. Учитывая Ноя и его ковчег, логично предположить что данное событие было ожидаемым. А вот что это было — космический объект, серия космических объектов, межзвездная война из вед или еще что-то, я не знаю.Кстати, я часто ссылаюсь на Новую хронологию, так вот её авторы, Анатолий Фоменко и Глеб Носовский, не исключают гибель старой ойкумены в результате чего-то катастрофичного. Другое дело, что они это никак не комментируют, говоря что это лежит вне рамок Новой хронологии. Это дословно цитата А.Т.Фоменко в одном из последних интервью. И датируют они возможность гибели старой ойкумены периодом не позднее 9 века. Собственно вся Новая хронология начинается с 9 века.Идем дальше. Через какое-то время всё стихло и те кто выжил начали делить старое наследство. Не только тряпки и побрякушки. Прежде всего земли. А как делятся земли мы хорошо сейчас видим на примере бывших республик СССР. Кого больше всех прикармливали, стали самыми ярыми поборниками самостийности при огульном охаивании прошлых времён. Чтобы узаконить узурпацию власти и территориальные претензии, нужно придумать новую религию, новых героев, новую историю, придумать новый язык, придумать новые названия городам, рекам и землям, а лучше старые названия перенести на новые места, изменить правила правописания и орфографию, жесточайше пресекать инакомыслие, уничтожить все старые книги, памятники, … Далее я поставил троеточие, уверен, каждый из вас легко этот список продолжит.Мы это и видим в нашей истории. Приход Рюриков, раздробленность, насаждение новой веры, периодическая смена календаря и так далее. И в Европе тоже самое. Уверен что и на остальном шарике было так же.Вернемся к нашей теме. Время шло, природа постепенно восстанавливалась, люди тоже. Начался период ренессанса, возрождение. Поскольку шло агрессивное внедрение монотеистических религий, то по сути шла грандиозная гражданская война. Она не знала границ государств. Она была в рамках всей ойкумены. Отсюда крестовые походы и тому подобное. Причем язычники не были мальчиками для битья, они в ряде случаев очень достойно огрызались, но в общем и целом динамика была в пользу монотеизма. Я пишу монотеизм потому что разделения религий на тот момент еще не было. Коран был единым и единственным священным писанием, Евангелий еще не было, Мохаммет и Иисус были двумя равнопочитаемыми пророками. Евангелия напишут позже, когда папская часть христианства решит стать самостоятельной и переберётся в откопанный из грязи Рим. Из-за гражданской войны и череды завоевательных походов, все города обросли стенами и оборонительными рвами. Так же крепости были поставлены по границам и на торговых путях. А торговые пути были преимущественно по акваториям. Собственно в интересной нам локации по берегу Балтики были поставлены крепости Выборг, Таллин (Вышгород, Колывань, Ревель) Нарва (Иван-город), Кингисепп (Ям, Яма, Ямбург), Копорье, Ладога (Старая Ладога) и прочие. Позднее, часть из них отдалится от берега в виду поднятия балтийского глинта и утратит своё функциональное значение. По морям и океанам поплыли первооткрыватели, по горам и долам пошли первопроходцы. Память о старых добрых временах в то время еще была свежей, да и письменные носители информации от прошлой эпохи в то время еще существовали. Помните, я писал про карту Христофора Колумба с которой перерисовал свою знаменитую карту Пири Рейс? В это время рисуются первые карты посткатастрофного состояния и чуть позже выпускаются первые глобусы. Часть из них я показал в статье. При этом первое время на новые карты ещё переносились сведения со старых носителей информации, как та же Арктида к примеру.Восстанавливались и откапывались разрушенные города, а в тех случаях когда город восстановить было невозможно, его основывали на новом месте. Так появились все «Новые» города. Неаполь, Великий Новгород, Нижний Новгород, Невель, и пр. И Киев на Днепре появился именно так. На той же долготе что и Пра-Питер. И река Днепр в Киеве видимо очень хорошо напоминала Пра-Питер на реке Тосне. И сейчас Питер на Неве очень похож на Киев. В Киеве была построена Лавра, как питерская допотопная Лавра (сейчас Смольный собор), максимально приближенная стилистически, и даже с похожей башней. Кстати оба собора до сих пор вместо крестов имеют знаки солнца, это языческое наследие. И было это в начале 14 века, если принять версию Новой хронологии, по которой Ярослав Мудрый (основатель Киева) это дубликат Батыя и Ивана Калиты. Иван Калита умер в 1340 году.Однако жизнь всё еще не была спокойной. После мощнейшей катастрофы Земля еще долго не могла успокоиться. Повсеместно проходили афтершоки. Причем в некоторых локациях эти афтершоки носили системный характер и с серьезными последствиями. Из того что документально подтверждаемо, это Кавказский регион, Средиземноморский регион, вся Балтика, думаю вообще весь шарик еще хорошенько трясло несколько столетий, просто письменных подтверждений не сохранилось. Так вот, в районе современного Финского залива хорошенько тряхонуло в эпоху Бытыя и малолетнего Александра Невского, аукнулось и в Киеве на Днепре. И во Владимире трясло. Это если верить Повести временных лет, о чем я указывал в 4 части статьи. Одним из следствий этого афтершока, стало как раз вспучивание балтийского глинта. И крепость Копорье отодвинулась от берега на 12 км и возвысилась на 100 метров над уровнем моря. Вернее не так. Сперва она возвысилась метров на 50-70 и отползла от берега на 8-10 км, это уровень большого глинта относительно малого глинта в данном месте. И именно в этот момент прибежали «немцы» в Копорье посмотреть что там стало с крепостью. Посмотрели, видят развалины, до моря теперь далеко, крепость брошена за ненадобностью. Но как все самостийники с повышенным чувством жадности, решили что нечего пропадать добру и оставили часть солдат охранять и восстанавливать то что осталось. При этом первым делом церковь там свою поставили. Иначе бы мы ничего и не знали о крепости. У нас вся история это сплошь история церквей, причем в изложении разных монахов. Сейчас мы это событие принимаем как основание и постройку крепости. И было это в первой половине 14 века, то есть на 100 лет позже чем пишет летопись (землетрясение по Повести временных лет было в 1230 году), опять таки если опираться на Новую хронологию. Даты в летописях неправильные, нужно опираться на имена. По новой хронологии Александр Невский является сыном Батыя. А Батый является калькой, или выражаясь терминами Новой хронологии — фантомным отражением Ивана Калиты. Равно как и Ярослав Мудрый — основатель Киева по Повести временных лет, тоже является дубликатом Ивана Калиты. То есть после основания Киева, тряхонуло в ближайший промежуток времени. Город был еще молодой и малый, видимо пара-тройка церквей (строящаяся Лавра) и какой-нибудь монастырь с подворьем за крепостным забором. Кстати, тут стоит отметить, что вполне возможно и то, что землетрясение в Киеве, описанное в Повести временных лет, не более чем фантомное отражение (дублирование) из Новгородской первой летописи землетрясения в Новгороде. То есть кто-то из очередных монахов переписчиков Повести временных лет банально мог его выдумать. При этом оставив датировку события в числах переписав с языческого праздника на христианский (языческую пасху на Благовещение). Мне этот вариант больше нравится, ибо на картах до середины 16 века Киева нет. А так придется подразумевать что после землетрясения Киев на два века ушел в небытие. Что странно и довольно сомнительно. Собственно официальные историки так и говорят, только они опустошение и забытие Киева относят к разграблению его Батыем. Соответственно и города не было еще на сто лет дольше, то есть уже 3 века. Представляете, это как если бы сейчас вдруг вспомнили и начали восстанавливать город который перестал существовать при Петре Первом. Во-первых, с чего вдруг? Во-вторых — нафига? А в-третьих, там уже и вековым лесом давно бы всё поросло.Когда произошло второе поднятие, или, правильнее сказать, вздутие балтийского глинта, трудно определить. Здесь есть как минимум два зафиксированных эпизода. Возможно, что два этапа и было. А может и больше. При этом последняя фаза была медленной и затухающей. Дело в том, что мощные землетрясения для Балтики это норма. В районе Санкт-Петербурга проходит стык двух геологических платформ — Скандинавского щита и Русской платформы. При этом образуется аж четыре системы глубинных разломов. Кстати одна тянется к Киеву. Ладогу вообще трясет регулярно, чуть ли не ежегодно, особенно северную глубоководную часть. Правда не сильно. Пока не сильно. Лаборатория геодинамики Главной астрономической обсерватории РАН собрала данные о сейсмичности региона Балтийского моря от Калининграда до Петербурга. В итоге составлен каталог из 1000 событий за 1497-2005 годы. Так вот, возвращаясь к сильным землетрясениям. Описаны как минимум два. Одно в 1497 году, другое в 1540. Оба зафиксированы и отмечены шведами. Официально им приписаны 7 баллов по современной шкале Рихтера. Где был эпицентр землетрясений и сколько баллов при этом было по линии балтийского глинта, особенно в районе Копорья, никто не знает. Кстати, в 1976 году, то есть совсем недавно, такое же 7-бальное землетрясение было у берегов Эстонии, а берег в этом месте как раз на балтийском глинте.Думаю будет правильным сопоставить остаточное вздутие балтийского глинта с землетрясениями 1497 и 1540 годов, тем более что это очень хорошо вписывается в реконструкцию событий. Даты скорее всего нужно признать верными или близкими к верным. Это Европа, 15 и 16 века, христианский календарь уже принят и вошёл в оборот, уже развиваются науки, даже созданы университеты, хроники уже пишут не монахи, а специально обученные люди по разным направлениям деятельности. То есть степень ангажированности у этих письменных источников существенно меньшая. Тем более в данном вопросе (землетрясения).Пока не забыл, отвлекусь. Причиной того, что сейчас в карьерах вокруг Петербурга все граниты растресканные, о чём я писал в 4 части статьи, является как раз катаклизм условного 13 века с последующими афтершоками. Сперва тряхнуло так что вся земля ходуном ходила, потом еще несколько раз добавило. При этом какие-то массивы гранита вполне могли и появиться на свет именно в катаклизм 13 века, а растрескаться уже от афтершоков 15-16 веков.Тектонические подвижки по Балтийскому глинту были весь 16 век. Помните, в 1 части статьи я писал про массовый выход неких коркодилов, которые пожрали людей. Думаю это связано в том числе и с тектоническими подвижками. По летописи это 1582 год. В это время Волхов был значительно полноводнее и глубже чем сейчас. Нева представляла собой широкий пролив по типу Босфора, вода текла из Балтики в Ладогу (Нево озеро). Именно в это время Чудское озеро отделилось от Балтики, Ладога приобрела свои современные очертания. В это же время и финские озера стали изолированными от Балтики, ихтиофауна этих водоемов стала реликтовой (обособленной). Уступ балтийского глинта в этот период был голым и песчаным.К сожалению в виду ограничения объема текста и я вынужден сделать еще одну часть статьи. Продолжение в 7 части.Ссылки для перехода:

— 1 часть.- 2 часть.- 3 часть.- 4 часть.- 5 часть. источник https://zodchi1.livejournal.com/11761.html