Политические эксперты рассказали, почему Россия хочет объединиться с Беларусью

Слухи о возможном объединении двух стран Беларуси и Российской Федерации ходят уже давно. Однако о сроках создания нового союза заговорили уже сейчас. Эксперты прогнозируют слияние двух государств до президентских выборов в Беларуси в нынешнем году, причем Лукашенко должен отказаться от нового срока президентства.

Причины, побуждающие Россию пойти на объединение с Беларусью

Политические эксперты уделили отдельное внимание вопросу объединения двух стран.

Аналитик Democracy house Анатолий Октисюк утверждает, что Россия планирует контролировать Беларусь, чтобы снять внутренние конфликты в государстве, возникшие из-за санкций. При этом Путин начинает терять свой авторитет в российских регионах.

Поэтому власти необходима именно следующая «победа», чтобы отвлечь российскую прессу. К такой победе можно будет отнести поглощение Беларуси. При этом правительство страны прекрасно осознает, что такое решение может им дорого обойтись: последуют следующие санкции. Однако этого можно избежать путем объединения с более слабым государством.

Эксперт отмечает, что принудить президента Беларуси к объединению не составит особого труда. Москва может оказывать экономическое давление на Лукашенка, например, не выдавая очередной кредит, сокращая до минимума поставки нефтепродуктов в страну. Благодаря российской нефти белорусы изготавливают авиатопливо.

Еще одной причиной возможного объединения Октисюк назвал заигрывание с белорусскими националистами. Беларусь начала активную пропаганду белорусского языка, запатентовала национальную вышиванку, что говорит об ослаблении позиций русской культуры в стране. Кроме этого президент Беларуси чаще стал советоваться с западными партнерами, что очень не нравится Путину, который боится потерять зависимого соседа.

Однако не только о геополитических достижениях мечтает Путин. Он хочет подольше оставаться у власти, но правительство страны не хочет поддерживать его на выборах в президенты, так как это будет его третий срок. Однако, присоединив Беларусь, появится новое государство. А это предполагает обнуление Конституции России и объявление новых выборов президента, куда можно будет баллотироваться, как в первый раз.

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Мнение Лукашенко о том, почему Россия хочет объединиться с Беларусью

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое мнение о позиции России объединить два государства. Он утверждает, что белорусы никогда не согласятся с этим.

Хотя российская сторона и предлагает предоставить республике отличный скидочный процент на энергоносители. Однако страна продолжает наращивание количества поставщиков нефтепродуктов из других стран с целью быть независимой от России.

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