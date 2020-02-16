Загрязненные миллиарды: ущерб природе России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз

Всё из-за изношенности трубопроводов и оборудования предприятий.

Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м. Это следует из последнего отчета Минприроды. Больше всего нарушений допустили предприятия центральной и южной частей страны, а также Сибири и Урала.

Негативное воздействие нефтепродуктов на экологию в 2018 году оценено в 5,1 млрд рублей. Речь идет о вреде недрам, почве, атмосферному воздуху, водам, растительному и животному миру. Отчет за 2019 год будет подготовлен ближе к концу 2020-го.

В Росприроднадзоре рассказали, что причина роста нарушений в изношенности трубопроводов и оборудования предприятий, занимающихся добычей, транспортировкой и хранением нефтепродуктов. Кроме того, в компаниях часто выявляется несоблюдение правил эксплуатации и профилактики техники, а также незаконные врезки в нефтепровод, добавили в ведомстве.

В декабре 2019 года в Коми разлилась нефть.