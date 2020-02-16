Турция осудила Сирию за принятие резолюции, осуждающей геноцид армян в Османской империи

«Принятое сегодня решение парламента сирийского режима (президента Сирии Башара Асада – ред.), которое признает события 1915 года так называемым геноцидом, является поучительным примером. Это является проявлением лицемерия со стороны режима, который много лет совершал бойню, вытеснял миллионы людей из своих домов и применял химическое оружие», — цитирует МИД ТАСС.

В МИД Турции также выразили мнение, что Дамаск «несёт ответственность за гуманитарную драму, которая разворачивается у границ» Турции и Сирии.

По информации агентства SANA, депутаты сирийского парламента приняли резолюцию единогласно. В ней отмечается, что «массовые преступления, совершенные в начале ХХ века на территории бывшей Османской империи в отношении армянского народа, признаются геноцидом».

Напомним, что Турция не приемлет использование термина «геноцид» в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война, и все стороны несли большие потери.