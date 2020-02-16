Михаил Мишустин: технологии Сбербанка помогут строить цифровую платформу государства

Одним из приоритетных направлений развития цифровой платформы финансовой организации Герман Греф считает помощь регионам в строительстве цифровых платформ.

Технологии Сбербанка будут применяться для построения цифровой платформы государства, заявил Михаил Мишустин во время встречи с главой Сбербанка Германом Грефом, в ходе которой обсуждалась предстоящая сделка по передаче принадлежащей государству доли в финансовой организации от Центрального банка правительству РФ.

Глава кабмина также выразил надежду на то, что применение соответствующих цифровых технологий будет отрабатываться совместно со Сбербанком.

Греф в свою очередь сообщил, что после того, как Сбербанк завершит создание собственной цифровой платформы, организация будет вводить новые финансовые и нефинансовые сервисы. Еще одним приоритетным направлением Греф назвал помощь регионам в строительстве цифровых платформ.

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В информационном агентстве РБК напомнили, что Сбербанк уже делится своими цифровыми технологиями с мэрией Москвы. В ноябре 2019 года была зарегистрирована компания «Цифровые платформенные решения», в которой 50,1% принадлежит «дочке» Сбербанка — ООО «Цифровые активы», а оставшиеся 49,9% — АО «Электронная Москва»; возглавил компанию Андрей Бородин, ранее являвшийся заместителем руководителя столичного департамента информационных технологий. В ДИТ рассчитывают, что сотрудничество со Сбербанком поможет ускорить и удешевить процесс создания услуг для жителей города. Для Сбербанка это первый опыт предоставления своей ИТ-платформы в качестве технологии сторонним организациям. Если начинание будет успешным, банк начнет оказывать такого рода услуги на коммерческой основе.

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