«Ростелеком» станет владельцем 100% акций Tele2

Приобретение 55% ООО «Т2 РТК Холдинг» у консорциума во главе с банком ВТБ в «Ростелекоме» назвали крупнейшей за последние годы сделкой в российской отрасли связи.

«Ростелеком» заключил с банком ВТБ и консорциумом инвесторов юридически обязывающие соглашения о приобретении 55% ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2). В настоящее время 55% компании принадлежит Tele2 Russia Holding, совладельцами которой являются ВТБ (50%), структуры Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» (10%). Сейчас «Ростелеком» владеет 45% акций «Т2 РТК Холдинг».

Ранее совет директоров «Ростелекома» утвердил следующую структуру сделки. Сначала «Мобител» («дочка» «Ростелекома») и Tele2 Russia Holding заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе «Мобитела», на 10% в «Т2 РТК Холдинге». Сделка будет проводиться через специально созданную операционную компанию «Телеком Инвестиции»; сумма договора составит 24 млрд руб. Еще 45% «Т2 РТК Холдинга» будут выкуплены за денежные средства. Из них 17,5% в уставном капитале будут приобретается за 42 млрд руб. Оставшиеся 27,5% будут профинансированы за счет допэмиссии обыкновенных акций «Ростелекома» по цене 93,21 руб. за бумагу (общая сумма составит 66 млрд руб.), которую компания проведет по закрытой подписке в пользу ВТБ.

Крупнейшая за последние годы сделка в российской отрасли связи призвана упрочить положение «Ростелекома» на рынке цифровых услуг, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. По его словам, в ближайшее время будет обновлена стратегия развития оператора, в соответствии с которым в числе ключевых целей станут развитие новых технологий и продуктов, включая развитие мобильных сетей 5G.

В ВТБ отметили, что с момента приобретения банком акций компании в 2013 году Tele2 превратился из нишевого игрока в федерального мобильного оператора. Продажа доли в Tele2 предоставляет ВТБ возможность стать крупным акционером компании «Ростелеком», которая после сделки превращается в крупнейшего в стране интегрированного оператора цифровых услуг.

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